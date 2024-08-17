Из резерва правительства выделено 5 млрд тенге на поддержку деятельности МАЭК

Средства будут направлены на субсидирование энергокомбината через областной бюджет, передает Kazpravda.kz

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Премьер-министр республики Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 5 млрд тенге из резерва правительства на поддержку деятельности ТОО «МАЭК» в Мангистауской области.

Средства будут направлены на субсидирование энергокомбината через областной бюджет, что позволит предприятию своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильное функционирование энергетической инфраструктуры.

С 2023 года поэтапно проводится модернизация предприятия. Запланирована реализация ряда ключевых проектов, направленных на обеспечение непрерывного производственного цикла и минимизацию рисков отключения оборудования. Они включают в себя модернизацию котлоагрегатов, систем резервных защит и автоматики, а также автоматизированных систем управления и учета электроэнергии.

МАЭК является крупнейшим энергокомплексом Мангистауской области, обеспечивающим электро- и теплоэнергией, а также питьевой, горячей и технической водой населенные пункты и предприятия региона, включая город Актау.