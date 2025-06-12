Со второго июля жители СКО смогут улететь в Египет без пересадок — между Петропавловском и Шарм-эль-Шейхом запускается прямой авиарейс, сообщает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата СКО

О развитии воздушной гавани и новых международных маршрутах стало известно на встрече акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова с новым директором ТОО «Международный аэропорт Кызыл-Жар» Октемом Мустафой Йылтаном.

Ключевыми новациями стало получение разрешения на ночные полеты, что позволяет принимать самолеты в круглосуточном режиме, а также введение дозаправочной станции, улучшившей логистику и открывшей возможности для обслуживания более крупных воздушных судов.

Главной новостью встречи стало открытие прямого туристического авиарейса Петропавловск – Шарм-эль-Шейх, стартующего уже 2 июля. Это событие не только расширит туристические горизонты для североказахстанцев, но и станет шагом к развитию международного авиасообщения региона.

В планах руководства аэропорта — запуск новых маршрутов за рубеж и повышение уровня сервиса.