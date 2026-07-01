Из Турции депортировали женщину, разыскиваемую в Казахстане с 2021-го года

Она совместно с cоучастниками обманула граждан на 6 млрд тенге

Фото: Polisia.kz

Министерством внутренних дел при взаимодействии с турецкими коллегами в городе Анталья задержана 46-летняя гражданка РК, находившаяся в розыске с 2021 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

"Подозреваемая в период с 2018-ые по 2020-ые годы, действуя совместно с соучастниками, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами более 1300 граждан страны на сумму свыше 6 млрд тенге. 26 июня разыскиваемая была депортирована из Турецкой Республики в Казахстан", - говорится в сообщении.

Всего с начала года сотрудниками органов внутренних дел задержаны 117 преступников, совершивших мошенничества. Общий причиненный ими ущерб превышает 17 млрд тенге.



