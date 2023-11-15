Избиение ребенка в детсаду расследует полиция Кызылорды

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В этом подозревают 41-летнего воспитателя

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Избиение ребенка в детском саду расследует полиция Кызылорды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

По словам матери ребенка, ее полуторагодовалого сына избивала в детском саду няня. 

"Идет следствие, все доказательства побоев на видеозаписи (она в органах). Няня практически забивала моего ребенка... Только спустя 2 месяца следствия я узнала, как жестоко она издевалась над моим ребенком!" – эмоционально написала женщина.

15 сентября горожанка написала заявление в полицию Кызылорды "о принятии мер к воспитателю, которая нанесла телесные повреждения ребенку в одном из частных детских садов".

По информации департамента полиции области, начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Проводятся все необходимые следственные действия, изъяты видеозаписи, назначены судебные экспертизы.

"По результатам судебно-медицинской экспертизы ребенку нанесен легкий вред здоровью. Ожидаем результаты судебно-габитологической экспертизы. В отношении 41-летнего воспитателя взято обязательство о явке в органы внутренних дел. Также в соответствии со статьей 200 УПК РК (представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона) направлено представление в областное управление образования", – сообщил начальник УП города Кызылорды полковник полиции Айдар Касанов.

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