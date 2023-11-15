Избиение ребенка в детсаду расследует полиция Кызылорды

В этом подозревают 41-летнего воспитателя

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Избиение ребенка в детском саду расследует полиция Кызылорды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

По словам матери ребенка, ее полуторагодовалого сына избивала в детском саду няня.

"Идет следствие, все доказательства побоев на видеозаписи (она в органах). Няня практически забивала моего ребенка... Только спустя 2 месяца следствия я узнала, как жестоко она издевалась над моим ребенком!" – эмоционально написала женщина.

15 сентября горожанка написала заявление в полицию Кызылорды "о принятии мер к воспитателю, которая нанесла телесные повреждения ребенку в одном из частных детских садов".

По информации департамента полиции области, начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Проводятся все необходимые следственные действия, изъяты видеозаписи, назначены судебные экспертизы.