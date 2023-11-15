Избиение ребенка в детсаду расследует полиция Кызылорды

В этом подозревают 41-летнего воспитателя
Избиение ребенка в детском саду расследует полиция Кызылорды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.
По словам матери ребенка, ее полуторагодовалого сына избивала в детском саду няня.
"Идет следствие, все доказательства побоев на видеозаписи (она в органах). Няня практически забивала моего ребенка... Только спустя 2 месяца следствия я узнала, как жестоко она издевалась над моим ребенком!" – эмоционально написала женщина.
15 сентября горожанка написала заявление в полицию Кызылорды "о принятии мер к воспитателю, которая нанесла телесные повреждения ребенку в одном из частных детских садов".
По информации департамента полиции области, начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Проводятся все необходимые следственные действия, изъяты видеозаписи, назначены судебные экспертизы.
"По результатам судебно-медицинской экспертизы ребенку нанесен легкий вред здоровью. Ожидаем результаты судебно-габитологической экспертизы. В отношении 41-летнего воспитателя взято обязательство о явке в органы внутренних дел. Также в соответствии со статьей 200 УПК РК (представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона) направлено представление в областное управление образования", – сообщил начальник УП города Кызылорды полковник полиции Айдар Касанов.