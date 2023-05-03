Избиение заключенного опровергли в ДУИС по ВКО

В социальных сетях распространяется видео с избиением осужденного. В Департаменте уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области прокомментировали ролик, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz

В подписи к видео утверждается, что у «заключенного вырывают зубы плоскогубцами и грозят ему изнасилованием».

Отбывая наказание в учреждении № 16 ДУИС по ВКО, осужденный А. заявил о неправомерных действиях сотрудников администрации. Обращение было зарегистрировано в КУИ. Однако прибывшая на место следственно-оперативная группа при осмотре осужденного (с фиксацией на видеорегистратор) телесных повреждений не обнаружила.

«При опросе осужденный А. пояснил, что на видеозаписи зафиксированы другие осужденные, а он использовал видеоролик 9-летней давности в собственных интересах. Осужденный также пояснил, что лично к нему противоправные действия не применялись.

Видео с избиением осужденного было снято в 2014 году. Проверкой установлено, что видеозапись была сделана осужденными в ходе бытового конфликта. По результатам служебного расследования виновных осужденных привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящий момент пострадавший претензий к администрации не имеет», – проинформировали в департаменте.

В апреле этого года осужденный А. освободился из мест лишения свободы. После с заявлением о пытках в правоохранительные органы не обращался.