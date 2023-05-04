"Избивает до полусмерти": проверку по публикации о муже-тиране начала полиция Семея

Семейного дебошира накажут в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.
3 мая в медицинское учреждение Семея обратилась 30-летняя женщина с телесными повреждениями, полученными во время семейного конфликта.
Ранее Telegram-паблик EGOV.PRESS со ссылкой на своего читателя сообщил, что муж этой женщины периодически избивает ее до полусмерти. 2 мая она получила сотрясение мозга. Публикация сопровождалась подтверждающими фотографиями пострадавшей.
Ауэзовский отдел полиции Семея зарегистрировал факт и начал проверку, назначив судебно-медицинскую экспертизу. По результатам правонарушитель будет привлечен к установленной законом ответственности.
Сейчас семейчанка находится у родственников. В полиции сообщили, что уполномоченные органы окажут потерпевшей всю необходимую помощь, в том числе психологическую.
Спикер – заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Абайской области майор полиции Бауыржан Садакбаев