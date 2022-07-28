Избившую ребенка воспитательницу детсада оштрафовали в Нур-Султане

В городе Нур-Султане оштрафовали воспитательницу частного детского сада, которая нанесла телесные повреждения ребенку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram суда столицы.

Как рассказали в суде, 7 июня этого года в одном из столичных частных детских садов воспитатель нанесла телесные повреждения ребенку, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

Участковый инспектор возбудил административное дело и квалифицировал действия воспитателя по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» (часть 1 статьи 73-1 КоАП).

В ходе судебного заседания правонарушитель К. свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном.

Судом К. признана виновной за нанесение телесных повреждений ребенку и подвергнута административному штрафу в 15 МРП (45 945 тенге).

«Санкция статьи предусматривает взыскание в виде штрафа в размере 15 МРП либо ареста на срок до 15 суток. В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, судом признано наличие на иждивении у К. малолетнего ребенка, раскаяние в содеянном.

В силу части 2 статьи 50 КоАП административный арест не может применяться к беременным и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.

В качестве обстоятельств, отягчающих ответственность, – совершение правонарушения в отношении заведомо малолетнего», – пояснили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.