«Издревле к женщине было особое отношение» — сенатор рассказала о принятом в РК законе

Фото: ztgzt.kz и kazpravda.kz

Есть такое выражение: «Цивилизованность общества определяется по его отношению к детям, женщинам и старикам». Поэтому я думаю, что сегодня произошло очень значимое событие в жизни нашего общества. Глава государства подписал закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей. Это важный шаг в развитии правового поля Республики Казахстан, и он касается каждого.

В целом основной закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов РК, в том числе в семь кодексов и восемь законов. Сопутствующий закон предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Устанавливается административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетних и за принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-летнего возраста и другие поправки.

Хочу отметить, что у нашего народа издревле к девочке, девушке, женщине было особое отношение, со временем почему-то эти устои подверглись разрушению. Печальная статистика, новостные сводки - это наглядно демонстрирует результат безнаказанности. Новый Закон предусматривает ряд мер, направленных на усиление защиты прав женщин, в том числе борьбу с домашним насилием и улучшение социальной поддержки жертв насилия. Особое внимание уделено механизмам предотвращения насилия, включая образовательные программы и информационные кампании, которые направлены на изменение общественных норм и стереотипов.

Для детей законодательные изменения также обещают улучшение условий безопасности. Ведь это самое важное – беззаботное детство маленьких граждан страны. Опять же, возвращаясь к нашим истокам, давайте вспомним - детей нельзя было даже наказывать, на них не кричали и тем более не били. Наши предки говорили так: «Баланы соқсаң, бағы қайтады», то есть «Будешь бить ребенка, закроешь ему путь к счастью».

Новые законодательные инициативы затрагивают ужесточение наказаний за преступления против детей, введение дополнительных мер защиты в информационных и образовательных учреждениях, а также усиление ответственности за нарушение их прав.

Так, в Уголовном кодексе систематизированы и четко определены перечень преступлений против несовершеннолетних от причинения вреда здоровью до похищения и убийства. Совершившие такие деяния лица не могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением. За убийство малолетнего, изнасилование малолетнего, насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего предусмотрено самое суровое наказание в виде пожизненного лишения свободы.

За похищение детей отныне предусмотрено лишение свободы от 10 до 15 лет (ранее от 7 до 12 лет), а за незаконное лишение их свободы – от 5 до 10 лет (ранее до 5 лет).

Впервые введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. До принятия этих норм, такая ответственность предусматривалась только за развращение лиц, не достигших 14-летнего возраста. За это предусмотрены исправительные работы до 200 МРП или общественные работы до 200 часов либо арест до 50 суток. Кроме того, обвиняемый может лишиться права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Предусмотрено за похищение детей лишение свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы (ранее от 7 до 12 лет), а за незаконное лишение их свободы – от 5 до 10 лет лишения свободы (ранее до 5 лет).

Стоит отметить, что новые нормы соответствуют и современным вызовам. К примеру, они ориентированы на борьбу с травлей в школах. Так, впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, киббербулинг) несовершеннолетнего. За это деяние предусмотрено предупреждение или штраф в размере 10 МРП. Повторное совершение травли влечет штраф 30 МРП (110 760 тенге), а если деяние совершено несовершеннолетним в возрасте от 12 до 16 лет – предупреждение или штраф 10 МРП на родителей или лиц, их заменяющих. Подобное повышение ответственности для родителей, чьи дети занимаются буллингом сверстников, заставит их серьезно задуматься над воспитанием своих чад.

Установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний.

Известно немало случаев принудительной высадки детей до 16 лет из общественных транспортов. Это может быть небезопасно для ребенка, который возвращается из школы один. Теперь это по Закону будет считаться правонарушением, за который предусмотрен штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Существенная часть законопроекта посвящена улучшению инфраструктуры поддержки, включая создание специализированных центров помощи, которые будут оказывать психологическую и юридическую поддержку, а также помощь в реинтеграции в общество.

Новый закон - результат многолетних обсуждений и работы различных общественных организаций, активистов и политиков, подчеркивающих необходимость укрепления законодательства в сфере защиты наиболее уязвимых слоев населения. Этот закон касается каждой семьи. И его подписание демонстрирует значительный прогресс в укреплении правовой базы по защите прав женщин и детей в Казахстане.

Но на самом деле сейчас начнется реальная работа. Помимо того, что обозначено на бумаге, главное то, как эти изменения будут реализованы на практике. И их эффективность зависит не только от качества работы правоохранительных органов, уполномоченных по правам ребенка, сотрудников образования, но и от каждого из нас, нашей активной гражданской позиции.