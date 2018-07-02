Излечивать от опухолей головного мозга за 30 минут будут в Казахстане
Жанат Тукпиев
С 2019 года в Казахстане планируют внедрить радиохирургическое лечение рака головного мозга с использованием метода Gamma Knife. Об этом в кулуарах IV Конгресса нейрохирургов Казахстана сообщил президент Казахской ассоциации нейрохирургов Серик Акшулаков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В ближайшие десять лет мы ставим другие задачи. Это внедрение более современных технологий, таких как лечение маленьких опухолей головного мозга и сосудистых поражений головного мозга радиохирургическим методом Gamma Knife. Это облучение больных с метастазами головного мозга компьютерным методом. В течение 30-40 минут больные вылечиваются. В 2019 году мы хотим внедрить данное направление", – сказал Акшулаков.
Он отметил, что сегодня на лечение одного больного этим методом за рубежом требуется порядка 20-50 тысяч евро.
"У нас же после покупки оборудования и внедрения это лечение будет проводиться, в том числе и по квоте, и обходиться гораздо дешевле. За этот год мы вылечили более 250 больных из-за рубежа, и у нас подписан меморандум с министерством здравоохранения Таджикистана. Сейчас планируем подписать меморандум с Узбекистаном, а также с близлежащими российскими регионами, для того чтобы пациенты из этих стран лечились у нас", – отметил Акшулаков.
В заключение он добавил, что в общей сложности за годы независимости в центре провели 23 тысячи операций.
"Из них около пяти тысяч операций по сосудистой патологии. Также внедрили 66 новых технологий, ранее не применяемых ни в Казахстане, ни в Центральной Азии. Также мы проделываем трансферт технологий в наши регионы. В регионах уже внедрены 56 новых технологий и сделаны тысячи операций", – заключил Акшулаков.
Gamma Knife, или гамма-нож, также известен как гамма-нож Лекселла – установка для стереотаксической радиохирургии патологий головного мозга.