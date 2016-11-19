«Излишки» возвращены, ставки снижены Статьи 436 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Такой факт установлен прокуратурой области. Причем эти ставки, утвержденные решением маслихата Актобе, утратили силу еще в 2011 году. Нарушение было устранено, а 120 предпринимателям возвращен излишне уплаченный налог на общую сумму 37 млн тенге. И это не единственный случай, когда надзорные органы помогают бизнесменам.



В прокуратуре области с прошлого года действует штаб по защите прав предпринимателей. За время его деятельности разрешен ряд существенных проблем. В частности, в результате прокурорского реагирования отменены 100-процентная предоплата за электроэнергию и практика согласования всех бизнес-проектов через градостроительные советы при акиматах. Приведены в соответствие с законодательством размеры взимаемого сбора для реализации алкогольной продукции и арендной платы при организации услуг питания на объектах образования. То есть защищены права широкого круга предпринимателей, отметили в пресс-службе надзорного органа.



Другой случай: акимат Хромтауского района необоснованно оставлял без рассмотрения заявления предпринимателей о предоставлении земельных участков. По мерам прокурорского реагирования все обращения были взяты на контроль, после чего 96 бизнесменам были предоставлены земли, необходимые для ведения бизнеса.



Превысило свои полномочия и управление госдоходов Темирского района. С начала прошлого года оно обязывало предпринимателей поселков Шубарши и Шубаркудук платить лицензионный сбор за хранение и розничную реализацию алкогольной продукции в размере 70 МРП. Между тем эти поселки относятся к сельским населенным пунктам, и местные бизнесмены должны платить такой сбор в размере 30 МРП. Нарушение также было устранено в ходе прокурорского вмешательства. Излишне оплаченная сумма в размере свыше 3,5 млн тенге возвращена 42 предпринимателям.

