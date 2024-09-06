Изменения в процедуру внесудебного банкротства внесли в Казахстане

Министр финансов приказом от 29 августа 2024 года внес изменения в Правила и форму оказания государственной услуги «Применение процедуры внесудебного банкротства», передает Kazpravda.kz

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Государственная услуга оказывается физическому лицу – гражданину Республики Казахстан (услугополучатель, должник) с целью прекращения обязательств перед банками второго уровня, филиалами банка-нерезидента РК, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, микрофинансовую деятельность, или коллекторскими агентствами.

«К обязательствам также относятся обязательства перед банками второго уровня, филиалами банка-нерезидента РК, организациями, осуществлявшими отдельные виды банковских операций, микрофинансовую деятельность, или коллекторскими агентствами, лишенными лицензий на проведение всех банковских операций, осуществление микрофинансовой деятельности либо исключенными из реестров микрофинансовых организаций, коллекторских агентств, в том числе ликвидированными, находящимися на стадии ликвидации, а также иными организациями, которым принадлежат права требования по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц (кредиторы)», - говорится в документе.

Основаниями для подачи заявления должника о применении процедуры внесудебного банкротства являются наличие обязательств перед банками, филиалами банка-нерезидента РК, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, МФО, или коллекторскими агентствами, не превышающих 1 600 МРП, действующего на дату подачи заявления, и соответствие в совокупности следующим условиям:

- отсутствие на праве собственности имущества, включая имущество, находящееся в общей собственности;

- по обязательствам перед кредиторами, отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи такого заявления.

Погашением считается платеж, в сумме превышающий 1 МРП, действующий на дату платежа. Срок отсутствия погашения рассчитывается с даты последнего платежа по каждому договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

По договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита, уступленным коллекторскому агентству по договору уступки права (требования), срок отсутствия погашения рассчитывается с даты последнего платежа до уступки права (требования) коллекторскому агентству, за исключением случаев, если коллекторским агентством не будет подтвержден иной срок отсутствия платежа; кредитором и должником проведены процедуры по урегулированию и (или) взысканию неисполненных обязательств по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита в соответствии с законами «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О микрофинансовой деятельности».

Меры по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности, указанные в настоящем подпункте, необходимо провести в сроки, не превышающие 12 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности.

Требования настоящего подпункта не распространяются на обязательства, предусмотренные частью второй пункта 2 настоящих Правил; неприменение процедуры внесудебного или судебного банкротства в течение 7 лет на дату подачи заявления.

Гражданин может подать заявление, если он является получателем государственной адресной социальной помощи в течение 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления. Также заявление можно подать, если срок неисполнения обязательств составляет свыше 5 лет на дату подачи заявления.

Заявление подается через: Государственную корпорацию; веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (портал) и (или) специальное мобильное приложение (мобильное приложение).

Обработка заявлений, в том числе проверка на соответствие условиям, осуществляется автоматически путем сверки данных регистрирующих государственных органов, организаций и кредитных бюро.

Истребование документов и сведений, имеющихся в информационных системах, не допускается.