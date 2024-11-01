Изменены правила ротации госслужащих корпуса «Б»

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Ротация служащих корпуса «Б» администрации президента и аппарата правительства РК, а также категорий В-1, В-2, С-1, С-2, С-О-1, С-О-2, D-O-1, D-O-2 и Е-1 иных госорганов осуществляется путем должностного перемещения:

- на вакантные административные государственные должности, указанные в части первой настоящего пункта;

- между служащими корпуса «Б», указанными в части первой настоящего пункта.

В случае письменного отказа служащего корпуса «Б» от ротации актом уполномоченного лица срок его пребывания на данной должности может быть продлен на 2 года либо служащий корпуса «Б» освобождается от занимаемой должности, либо в случае его согласия и наличия вакансии понижается в должности

Последующее продление срока пребывания данного служащего корпуса «Б» на занимаемой должности допускается на 2 года по решению: Национальной комиссии - в отношении служащих категорий В-1, С-1, С-О-1 и D-O-1; уполномоченного лица - в отношении группы категорий А и категорий В аппарата правительства, а также категорий В-1 и В-2 аппаратов палат парламента; уполномоченного органа по делам государственной службы - в отношении служащих категорий B-2, C-2, С-О-2, D-O-2 и E-1.