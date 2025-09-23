Изменились школьные меню

Образование
10
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В 2025 году на обеспечение учащихся­ школ области Жетысу бесплатным горячим питанием выделено 7,1 млрд тенге, сообщили в областном управлении образования.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из общей суммы 4,5 млрд тенге направлено на горячее питание для учащихся 1–4-х классов, 2,6 млрд тенге из средств всеобуча – на питание детей, обучающихся в 5–11-х классах, из социально уязвимых семей.

– В 280 из 315 школ региона организовано горячее питание, в 10 – буфетное, в 23 – питание с подвозом. Кроме того, функционируют две школы-интерната, где учащиеся обеспечены питанием полностью, – уточнили в ведомстве.

Напомним, с 1 сентября текущего года в Казахстане действует обновленный стандарт питания школьников. Его цель – улучшить рацион детей и снизить риск развития заболеваний. Теперь в школьных столовых в меню увеличено количество овощей, фруктов, цельнозерновых и молочных продуктов, а жирные, жареные блюда, фастфуд, кремовые кондитерские изделия, сладкие газированные напитки и продукты с высоким содержанием соли и сахара исключены.

По информации Министерства здравоохранения РК, согласно оценкам экспертов в сфере здорового питания, строгое соблюдение требований стандарта позволит снизить в стране детское ожирение на 10–15%, заболеваемость диабетом второго типа – на 10–20%, артериальной гипертензией – на 8–18%, другими хроническими заболеваниями – на 5–15%.

#питание #Жетысу #школа

