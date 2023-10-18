Измерения безопасности

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Лилия Сыздыкова

Вторая встреча секретарей советов безопасности⁄советников по нацбезопасности стран Центральной Азии и Индии прошла
в Астане.

фото Игоря Бургандинова

Приветственное обращение в адрес участников встречи направил Президент Касым-Жомарт Токаев. Его зачитал, открывая заседание, секретарь Совета безо­пасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов.

В приветствии Глава государства напомнил, что на первом саммите «Центральная Азия – Индия» укрепление региональной безопасности было обозначено одним из ключевых приоритетов взаимодействия, и такие встречи, как в Астане, вносят важный вклад в реализацию этой насущной задачи.

«На саммите ШОС Казахстан выдвинул инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие». Предложенная в ней новая парадигма безопас­ности основана на принципах открытого диалога между глобальным Югом и глобальным Севером. Убежден, что наше сотрудничество на региональном уровне способствует развитию взаимодействия на всем Евразийском пространстве», – отмечено в обращении Президента РК.

Глава государства также подчеркнул, что перед странами стоит ряд вызовов, требующих скоординированных усилий. В их числе международный терроризм, экстремизм, наркотрафик и транснациональная преступность. Эти риски во многом связаны со сложившейся обстановкой в Афганистане.

«Важной точкой приложения совместных усилий центральноазиатских государств и Индии может стать укрепление продовольственной безопасности. Казахстан обладает необходимыми ресурсами и инфраструктурой для формирования регионального хаба поставок продукции агропромышленного комплекса. Развитие данного направления, как и многих других сфер, напрямую зависит от обеспечения транспортной безопасности», – также отметил Касым-Жомарт Токаев.

Обратил внимание Президент РК и на угрозы информационной безопасности, для противодействия которым полезно было бы перенимать передовые прак­тики и технологии. Отдельно подчеркивалась значимость пос­тоянного обмена информацией и аналитическими оценками, в том числе касательно новых подходов к архитектуре региональной безопасности.

«Обеспечив стабильность и безопасность в регионе, мы заложим прочный фундамент для дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества и расширения культурно-гуманитарных связей. Уверен, что многосторонний диалог в текущем формате станет действенной площадкой для реализации совместных мер по реагированию на современные вызовы», – отметил в приветствии Глава государства.

Гизат Нурдаулетов в своем выступлении подчеркнул, что сфера безопасности – важная составляющая стратегического сотрудничества между странами, и контакты в этом направлении заметно активизировались.

– Ситуация в сфере региональной и международной безопаснос­ти показывает обоснованность и своевременность запуска нашего диалога. Работа по построению новой, более инклюзивной и гибкой архитектуры региональной безопасности находится в постоян­ном фокусе внимания Главы нашего государства, – подчеркнул секретарь Совбеза РК.

В ходе мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопас­ности, в том числе по развитию сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, а также обеспечению водной, экологической и информационной безопасности.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане и ее влияние на безопасность и стабильность в регионе.

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по актуальным рискам международной и региональной безопасности, высказал ряд предложений по выстраиванию партнерства в рамках Диалога «Центральная Азия – Индия».

Казахстанской стороной также были представлены возможнос­ти нашей страны и перспективы международного сотрудничества в транспортно-логистической и аэрокосмической отраслях.

На полях мероприятия секретарь Совета безопасности Республики Казахстан провел двусторонние консультации с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом. Были рассмотрены различные аспекты взаимодействия между нашими странами по таким направлениям, как борьба с терроризмом, кибербезо­пасность, развитие аэрокосмической индустрии.

#Индия #Центральная Азия #нацбезопасность

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