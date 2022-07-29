Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

В Алматы врач одного из медучреждений заявила об изнасиловании 11-летнего мальчика. Полиция города возбудила уголовное дело, сообщает Kazpravda.kz.

Правозащитница, руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова рассказала, что пострадавший ребенок пришел на прием к врачу вместе с родственницей.

"У него жалобы на боль в анусе. Врач посмотрела и поняла, что его неоднократно насиловали. Ребенку необходимо хирургическое вмешательство. Подробности этого дела пока не буду разглашать, но они просто чудовищные", - написала в соцсетях глава фонда.

По её словам, медик сразу написала рапорт главному врачу и сообщила о преступлении.

Информацию прокомментировали в полиции Алматы.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 121 ч. 4 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляет отдел полиции при УП Медеуского района. В ходе следствия будут проведены необходимые экспертные исследования и установлены истинные обстоятельства дела, по результатам которых будет дана принципиальная оценка. В случае подтверждения факта будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.