Изношенные сети, текучесть кадров, закупки: депутат Руслан Берденов ознакомился с основными проблемами Уральской ТЭЦ

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В ходе визита в Западно-Казахстанскую область сопредседатель партии Respublica, депутат Мажилиса Руслан Берденов отметил необходимость обновления инфраструктуры АО «Жайыктеплоэнерго»

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Предприятие, обеспечивающее теплом и электроэнергией более 64 тысяч физических и около 2 тысяч юридических лиц, сталкивается с рядом серьезных проблем. 

Среди основных вызовов – высокий уровень износа сетей, недостаточное финансирование ремонта внутридомовых систем и кадровый дефицит. Несмотря на ежегодный капитальный ремонт двух-трех единиц оборудования за счет собственных средств, инфраструктура требует более масштабной модернизации. Проблемы внутридомовых сетей, находящихся вне зоны ответственности ТЭЦ, дополнительно ухудшают качество предоставляемых услуг. 

На встрече с участниками также были подняты важные вопросы, касающиеся особенностей государственных закупок для стратегических объектов. В частности, было отмечено, что необходимые запчасти поставляются из России, но действующая система закупок позволяет участвовать в них недобросовестным поставщикам. Это приводит к долгим срокам поставок, создает неудобства и повышает риск срыва отопительных работ.

Также обсуждалась проблема прохождения медосмотра сотрудниками через сторонние организации, что обходится государству в 60 млн тенге. По действующим правилам Минздрава, предприятиям не разрешается проводить медосмотр своими силами, что значительно усложняет процесс.

Еще один важный вопрос - охрана объектов. Тарифы на охрану были повышены в одностороннем порядке, что создает дополнительное финансовое давление на предприятие.

- Уральская ТЭЦ - стратегический объект, от работы которого зависит благополучие тысяч людей. Сегодня очевидно, что текущих ресурсов предприятия недостаточно для полного решения накопившихся проблем. Нужно искать пути комплексной модернизации и поддержки на всех уровнях, - подчеркнул Руслан Берденов. 

Помимо ТЭЦ, Руслан Берденов побывал на контрольно-пропускном пункте «Сырым» на границе с Россией, где обсудил вопросы улучшения приграничной инфраструктуры. Также он провел встречи с руководством области, предпринимателями и активной молодежью, чтобы из первых уст узнать о проблемах и ожиданиях жителей региона. 

- Решение локальных проблем требует системного подхода, включающего участие местных властей, бизнеса и республиканских структур. Западно-Казахстанская область обладает большим потенциалом, и наша цель – помочь региону раскрыть его в полной мере, - резюмировал депутат.

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