В ЦАХАЛ также заявили о создании гуманитарных коридоров и подтвердили, что впервые с начала войны гуманитарная помощь была сброшена в анклав на парашютах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

10-часовые гуманитарные паузы будут введены в действие в густонаселенных районах сектора Газа, заявили в ЦАХАЛ. Военные уточняют, что "локальные тактические паузы" будут действовать "ежедневно до дальнейшего уведомления" в тех районах, где израильская армия не проводит сухопутные операции, включая Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и город Газа.

Это заявление последовало за многомесячными предупреждениями экспертов и гуманитарных организаций о надвигающемся голоде в секторе. В пятницу глава БАПОР Филипп Лаззарини заявили, что четверть детей в анклаве страдает от истощения.

В заявлении израильских военных говорится, что данная мера принимается "в соответствии с директивами политического руководства и в рамках продолжающихся усилий ЦАХАЛ... по увеличению объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа".

Помимо этого, Израиль объявил о создании гуманитарных коридоров для безопасного прохода колонн ООН и гуманитарных организаций, распределяющих продовольствие и медикаменты среди населения сектора Газа.

Times of Israel со ссылкой на египетский государственный телеканал Al Qahera News сообщил, что грузовики с гуманитарной помощью утром в субботу начали движение в сторону Газы из Египта. После закрытия КПП Рафах грузовики будут проходить через Израиль для проверки перед въездом в сектор Газа.

Президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал создание гуманитарных пауз для спасения "гражданских лиц".

Он добавил: «Неприемлемо, чтобы помощь, доставленная в Газу, оставалась нераспределенной или перехватывалась ХАМАС, все это при ложных обвинениях Израиля в её блокировании".

Армия обороны Израиля сообщила также в ночь на воскресенье в Telegram, что "осуществила сброс гуманитарной помощи с воздуха" в сектор Газа. Отмечается, что это первый такой случай с начала нынешней войны.

При этом в израильской армии подчеркивают, что введение гуманитарных пауз и коридоров не означает прекращение боевых действий и заявиляют, что военные продолжат проводить "наступательные операции против террористических организаций в секторе Газа, чтобы защитить израильское гражданское население. Армия обороны Израиля готова расширять масштабы этой деятельности по мере необходимости".