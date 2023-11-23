Изрисовавший памятник Денису Тену вандал помещен в центр психического здоровья

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Об этом сообщили в ДП Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: tiktok.com/@mirzoev_amir

В СМИ пишут, что нарушитель на памятнике, посвященном трагически погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену, оставил послание и подписался, указав свои ФИО и номер телефона. 

Вчера полиция Алматы начала по факту досудебное расследование по части 1 уголовной статьи "Вандализм".

Сегодня подозреваемый в вандализме задержан. Им оказался житель Алматы, состоящий на психоневрологическом учете. 

"В рамках уголовного дела назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. 
Задержанный помещен в центр психического здоровья", – заключили в ДП.  

Ранее очередного вандала задержали  в Астане за разбитое стекло остановки.

Меры защиты от вандализма предложили активисты молодежного крыла «Жастар рухы» партии AMANAT.

#Алматы #вандализм #памятник #Денис Тен

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