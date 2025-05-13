Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Раскаленные потоки лавы спустились по южным склонам вулкана в пределах примерно 2 км от кратера, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS) во вторник, 13 мая, сообщил, что находящийся на острове Негрос вулкан Канлаон выбросил столб пепла и дыма на высоту примерно 4,5 км.

«Умеренно взрывное извержение произошло в кратере вершины вулкана Канлаон сегодня, 13 мая, которое длилось 5 минут на основании сейсмических и инфразвуковых данных», — говорится в сообщении.

Раскаленные потоки лавы спустились по южным склонам вулкана в пределах примерно 2 км от кратера, уточнили в институте. Отдельно специалисты отметили, что в данный момент вулкан находится в состоянии «магматического волнения», с повышенными шансами кратковременных взрывных извержений.

Информации о пострадавших нет, но институт посоветовал эвакуировать все поселения в радиусе 6 км от вулкана на случай следующих извержений.

В начале апреля началось извержение вулкана Канлаон на Филиппинах. Тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту около 4 км.