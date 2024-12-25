Известный казахстанский журналист Бигельды Габдуллин презентовал свою новую книгу – «Кантар-22: неудавшийся переворот и пробуждение нации»

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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Она, как заявляет автор, является итогом предпринятого им обширного расследования трагических событий начала января 2022 года

Фото: личная страница Б. Габдуллина на Facebook

Работая над книгой, он объездил все регионы страны, где наиболее бурно разворачивались события того января. Но так как самые важные уголовные дела по тем событиям до сих пор находятся под грифом «секретно», а по некоторым еще ведется следствие, то, по словам Бигельды Габдуллина, ему трудно было рассчитывать на восстановление полной картины произошедшего.

- О Кантаре написаны тысячи аналитических материалов и книг, сняты и снимаются кинокартины, - говорит он. - Однако события тех дней до сих пор вызывают массу вопросов, так как в казахстанском обществе не сложилось единого мнения о причинах трагедии. Именно поэтому кроме материалов, полученных при личной беседе с участниками и очевидцами событий, властными структурами и сотрудниками правоохранительных органов, я изучал экспертные мнения, доклады и отчеты различных комиссий, работавших по событиям того января, а также проанализировал сайты новостных агентств и социальные медиа, чтобы зримо представить весь спектр того, что произошло в январе 2022 года.

Безусловно одно – Кантар станет одной их самых трагических страниц в истории Казахстана. По официальным данным, погибло 238 человек, по данным правозащитников – 256. Из них семь несовершеннолетних, десять женщин, в том числе две девочки. Без вести пропавшими числятся девять человек. Однако известно, что о любом историческом событии, тем более о трагическом, у каждого очевидца складывается свое мнение.

Признаюсь, и я тоже в поисках ответов на такие вопросы как "Что явилось триггером тех трагических событий?", "Кто стоял за ними?", "Были ли организаторы протестов?" не претендую на полное и беспристрастное описание случившегося. Выводы, сделанные мною в книге, являются промежуточными и неполными в виду того, что до сих пор нет открытого доступа ко всем материалам дел, а следствие еще продолжается, - заключил Бигельды Габдуллин.

#книга #Кантар #Габдуллин

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