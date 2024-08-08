Изюминка в... кислинке

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Анар Рахимова внедряет в бизнес идеи оздоровления

Фото из архива Анар Рахимовой

Семейчанка Анар Рахимова не только смогла позаботиться об улучшении состояния собственного организма, но и обрести множество единомышленников. При этом продукция ее «ЭкоПекарни» и магазина «ЭкоМаркет», специализирующегося на торговле экологически чистым продовольствием, пользуется стабильным спросом.

– Идея открытия магазина «ЭкоМаркет» пришла, когда я сама стала осваивать основы здорового питания и решила внедрить новые правила в семье. Мы все ищем «волшебную» таблетку для здоровья, но на самом деле основной принцип здорового образа жизни – органическое и безглютеновое продовольствие.

Начала я свой бизнес онлайн, но, увидев заинтересованность и спрос на экопродукцию, в апреле 2019 года открыла магазин «ЭкоМаркет». Сначала возникали сложности, ведь одно дело – питаться правильно самой, а другое – нести эту идею в массы. Сегодня все, что продаю, сначала пробую сама, и только когда вижу позитивный результат, выставляю продукты на полки магазина, – рассказывает предпринимательница.

Концепция заботы о теле и здоровом духе пришлась по душе жителям Семея, и Анар продолжила изучать и внедрять в свой бизнес идеи оздоровления. Так появился замысел выпекать бездрожжевой хлеб.

Сегодня в «ЭкоПекарне» выпекается восемь видов хлеба. Для выпечки используется гречневая, рисовая, кукурузная, миндальная, амарантовая мука. В первую очередь спрос на такой хлеб есть среди тех, кто страдает диабетом, а также среди родителей, чьи дети имеют расстройство аутистического спектра, так как им противопоказаны сахар и глютен.

Сейчас в «ЭкоПекарне» можно приобрести не только хлеб, но и выпечку, торты, вафли без сахара. В их состав входят растительные заменители и сиропы.

До открытия пекарни хлеб выпекался в обычной домашней духовке. А это очень непростой процесс: с утра необходимо поставить заквас­ку, и она должна стоять целый день – 12 часов. Еще пять-шесть часов потребуется для выпекания. В итоге получалось всего десять булок хлеба. И так каждый день.

А затем дочь задумалась о переезде в другой город. Выпечку хлеба пришлось остановить, и тогда к Анар потянулись недовольные клиенты с жалобами.

Пришлось выпечку возобновить. Тяжело было. Засыпала прямо за кухонным столом. Первым не вытерпел супруг и заявил: либо прекращаем выпечку хлеба дома, либо открываем пекарню! Идея показалась заманчивой, и Анар взялась за новое дело с энтузиазмом.

– Прошла обучение. Сейчас в нашей экопекарне кроме безглютенового хлеба выпекается еще семь видов. Наш хлеб без дрожжей, сахара, разрыхлителя и усилителей вкуса. На вкус он слегка кисловат, но это не недостаток, а его изюминка.

Основная составляющая закваски – мука и вода. 12 часов эта смесь бродит, а в полночь в пекарню приходит технолог, который ставит закваску, соблюдая правильные пропорции. К утру она заферментируется, поднимется и к приходу пекаря будет готова.

Тесто должно подниматься еще два-три часа. Затем идет процесс формования. После выпечки хлеб необходимо просушить пять-шесть часов и только потом упаковывать. Муку пекарня закупает на мельзаводах в Астане, так как в области Абай производят только пшеничную.

В планах у предпринимательницы – выращивание качественной курятины.

– Сейчас выращиваем цыплят, кормим перемолотой кукурузой, горохом, пшеном вместо мясокостной муки. Пока полученное мясо едим сами, но вскоре планируем открыть свое производство, – рассказала бизнесвумен.

Характерная деталь: в «ЭкоМаркете» вы не увидите полиэтиленовых мешочков. Вся продукция упакована в бумажные биоразлагаемые экопакеты.

Сегодня производство Анар Рахимовой вышло за пределы города и региона. И предпринимательница напоминает, что охрана природы начинается с малого.

– Один человек не может изменить всего, но может вдохновить. Пусть даже из тысячи услышат лишь двое, это уже хорошо, они затем убедят еще кого-то, и со временем нас станет больше. Я призываю беречь себя и окружающую среду. К сожалению, не все готовы, скажем, сортировать мусор. Многое зависит от человека. В Алматы уже есть перерабатывающие станции, куда можно сдавать самостоятельно рассортированный дома мусор, а в нашем городе имеются только отдельные пункты по сбору макулатуры и пластика, но, если местные экоактивисты объединятся, мы могли бы организовать соответствующую работу. Нет ничего невозможного, – считает Анар.

#Семей #пекарня #ЭкоПекарня #Анар Рахимова #ЭкоМаркет

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