К борьбе с терроризмом нужно привлекать лидеров общественного мнения – Назарбаев
Талгат Исенов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призывает мировое сообщество совместными усилиями бороться против терроризма, передает Kazpravda.kz.
"Терроризм не выбирает границ, не делит страны на богатых и бедных. У нас еще нет единственного и всеобщего решения, противостоящего данной опасности, поэтому нам необходимо приумножить наши совместные усилия в деле достойного противодействия данной глобальной опасности. Критически важно направить усилия на устранение идеологической основы терроризма, в том числе путем широкой и качественной просветительской работы деятелей, духовных наставников, лидеров общественного мнения и СМИ", – говорится в обращении Главы государства к участникам конференции, которое зачитал спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев.
Как известно, Нурсултан Назарбаев на заседании Генеральной Ассамблеи ООН выдвинул предложения по созданию единой мировой сети, противостоящей терроризму и экстремизму, а также совершенствованию международной правовой базы.
"Важным является взаимопонимание между представителями различных концессий, религий, культур и цивилизаций. Международная конференция "Религии против терроризма" придаст особый импульс развитию уникального формата диалога политических и религиозных деятелей, успешно реализующегося в рамках Съезда мировых и традиционных религий. Уверен, сегодняшняя встреча обогатит опыт диалога культур и религий, и с вашей стороны будут представлены новые идеи, направленные на повышение роли религии в процессе противодействия терроризму", – отмечает Елбасы.
В международной конференции "Религии против терроризма" принимают участие представители из более чем 40 стран мира.