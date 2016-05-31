Президент
К борьбе с терроризмом нужно привлекать лидеров общественного мнения – Назарбаев
Талгат Исенов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призывает мировое сообщество совместными усилиями бороться против терроризма, передает Kazpravda.kz. 

"Терроризм не выбирает границ, не делит страны на богатых и бедных. У нас еще нет единственного и всеобщего решения, противостоящего данной опасности, поэтому нам необходимо приумножить наши совместные усилия в деле достойного противодействия данной глобальной опасности. Критически важно направить усилия на устранение идеологической основы терроризма, в том числе путем широкой и качественной просветительской работы деятелей, духовных наставников, лидеров общественного мнения и СМИ", – говорится в обращении Главы государства к участникам конференции, которое зачитал спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев.

574d1ee7165711464671975.JPG

Как известно, Нурсултан Назарбаев на заседании Генеральной Ассамблеи ООН выдвинул предложения по созданию единой мировой сети, противостоящей терроризму и экстремизму, а также совершенствованию международной правовой базы.

"Важным является взаимопонимание между представителями различных концессий, религий, культур и цивилизаций. Международная конференция "Религии против терроризма" придаст особый импульс развитию уникального формата диалога политических и религиозных деятелей, успешно реализующегося в рамках Съезда мировых и традиционных религий. Уверен, сегодняшняя встреча обогатит опыт диалога культур и религий, и с вашей стороны будут представлены новые идеи, направленные на повышение роли религии в процессе противодействия терроризму", – отмечает Елбасы.

574d1ef95bd1f1464671993.JPG

В международной конференции "Религии против терроризма" принимают участие представители из более чем 40 стран мира.

574d1f0961b271464672009.JPG

Популярное

Все
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Мировая премьера нового казахстанского фильма пройдет в Швейцарии
Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией идет в Стамбуле
В условиях ценового «шторма»
Почему «лысеет» Караганда?
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Наследие "золотого века" казахской музыки в творчестве Кали Жантлеуова
Каналы тревоги нашей
Найденный в Приаралье прототип домбры оказался древнее, чем казалось
И бочка с порохом в кустах
Нежность рук, тепло души
У жителей и гостей Туркестана появилось новое популярное место
Пора строить новые
Защитим свое, казахстанское
Педагог с душой художника
Блага по осени считают
Полвека с «крылатым» металлом
Японии не было равных
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане

Читайте также

Президент , Поручения , Экономика
Компании "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединят
Президент , Поручения , Правительство , Экономика
Искусственный дефицит – Президент о нехватке материалов для…
Президент , Поручения , Экономика
Токаев сравнил дорогу к Акорде с лоскутным одеялом
Президент , Здравоохранение
Токаев констатировал неэффективность системы медстрахования…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]