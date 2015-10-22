К бюджету – по науке

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Владимир ОСИПОВ
Мероприятие организовано в рамках реализации первого направления пяти институциональных реформ, посвященного формированию профессионального государственного аппарата. В ходе семинара участники рассматривают вопросы совершенствования бюджетного планирования, ориентированного на результат, его места в системе госпланирования, гармонизации со стратегическими задачами. Проводится анализ результатов оценки эффективности использования бюджетных средств, изучаются современные технологии бюджетирования и новые подходы к формированию стоимости бюджетных услуг.
Занятия проводятся в формате тренинга, дискуссий, обсуждений, обмена опытом.

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