К бюджету – по науке Свежий выпуск 519 Владимир ОСИПОВ

Мероприятие организовано в рамках реализации первого направления пяти институциональных реформ, посвященного формированию профессионального государственного аппарата. В ходе семинара участники рассматривают вопросы совершенствования бюджетного планирования, ориентированного на результат, его места в системе госпланирования, гармонизации со стратегическими задачами. Проводится анализ результатов оценки эффективности использования бюджетных средств, изучаются современные технологии бюджетирования и новые подходы к формированию стоимости бюджетных услуг.

Занятия проводятся в формате тренинга, дискуссий, обсуждений, обмена опытом.