К ветерану – с почестями

День Победы
0
Нурали Мансуров

В Талдыкоргане военнослужащие войсковой части 5514 Национальной гвардии МВД РК посетили ветерана Великой Отечественной войны Ыскака Хусаинова, выразили ему благодарность и отметили, что всегда будут брать пример с его подвига и храбрости.

фото предоставлено пресс-службой Национальной гвардии МВД РК

Командир воин­ской части полковник Амир Мансуров вручил ветерану благодарственное письмо и памятные подарки.

– Имена героев, прошедших суровые испытания Великой Отечественной войны, навсегда останутся в памяти народа. Для наших молодых солдат боевой путь ветеранов – это всегда образец мужества и стойкости. Ветераны, отстоявшие Родину, заслуживают самого высокого уважения. Гвардейцы всегда готовы проявлять заботу и оказывать почести героям, сражавшимся за Отчизну, – сказал полковник.

Военный оркестр исполнил песни военных лет, организовав небольшой концерт. Затем гвардейцы прошли торжественным маршем перед ветераном. Аксакал выразил благодарность за оказанное внимание и поделился воспоминаниями о фронтовых днях. Он напомнил о ценности мирной жизни и призвал молодежь любить Родину, хранить единство и согласие.

– Пусть вам не выпадет такая судьба, как нам. Пусть враг не переступит порог нашей страны. Пусть наше небо всегда будет мирным, страна – благополучной, а народ – единым. Таково мое пожелание, – сказал ветеран войны.

Гвардейцы продолжат поддерживать и чтить ветеранов и в дальнейшем, сообщила пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК.

#поздравление #Нацгвардия #ветеран

Популярное

Все
Праздник, объединивший народы и страны
Спасатели получили новую технику
Сенаторы рассмотрят меры повышения прозрачности системы ОМС
Движение к справедливости и здоровью
Общие устремления, практические планы
Обеспечение социального развития в условиях новых глобальных вызовов
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Вручены государственные награды
Фильтры от Трампа из Алматы
В Аулиеколе создается лесосеменной комплекс
Цель – удвоение объемов аграрного производства
Мажилисмены фракции партии «Amanat» высказали предложения по новому Налоговому кодексу
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Как на севере страны готовятся к посевной
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Головкин выступил на открытии этапа Кубка мира по боксу в Бразилии
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Сообщить владельцу авто о проблеме теперь можно через eGov Mobile
Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину

Читайте также

Дружба народов – залог нашей Победы
В годы ВОВ казахстанские артисты дали свыше 36 тысяч концер…
Герои Победы: на международной конференции вспомнили имена …
Казахстан в годы войны стал кинематографическим центром: сн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]