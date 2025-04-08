В Талдыкоргане военнослужащие войсковой части 5514 Национальной гвардии МВД РК посетили ветерана Великой Отечественной войны Ыскака Хусаинова, выразили ему благодарность и отметили, что всегда будут брать пример с его подвига и храбрости.

фото предоставлено пресс-службой Национальной гвардии МВД РК

Командир воин­ской части полковник Амир Мансуров вручил ветерану благодарственное письмо и памятные подарки.

– Имена героев, прошедших суровые испытания Великой Отечественной войны, навсегда останутся в памяти народа. Для наших молодых солдат боевой путь ветеранов – это всегда образец мужества и стойкости. Ветераны, отстоявшие Родину, заслуживают самого высокого уважения. Гвардейцы всегда готовы проявлять заботу и оказывать почести героям, сражавшимся за Отчизну, – сказал полковник.

Военный оркестр исполнил песни военных лет, организовав небольшой концерт. Затем гвардейцы прошли торжественным маршем перед ветераном. Аксакал выразил благодарность за оказанное внимание и поделился воспоминаниями о фронтовых днях. Он напомнил о ценности мирной жизни и призвал молодежь любить Родину, хранить единство и согласие.

– Пусть вам не выпадет такая судьба, как нам. Пусть враг не переступит порог нашей страны. Пусть наше небо всегда будет мирным, страна – благополучной, а народ – единым. Таково мое пожелание, – сказал ветеран войны.

Гвардейцы продолжат поддерживать и чтить ветеранов и в дальнейшем, сообщила пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК.