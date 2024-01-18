Качество кредитных портфелей банков оценило АРРФР

Банки и финансы
104
Кунапия Гульмира
корреспондент

В 2023 году АРРФР провело AQR среди 11 ведущих банков, чьи активы составляют 84% банковской системы, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Анализируемая задолженность достигла 20,9 трлн тенге, что на 37,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

Отмечается, что основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы  – 6,9 трлн тенге, а также на портфели займов для крупного (3,1 трлн тенге), малого бизнеса (2,6 трлн тенге) и инвестиционные проекты (2,6 трлн тенге).

Периметр индивидуальной оценки был расширен и составил 1 677 крупных заемщиков, а также 657 созаемщиков и гарантов. 24 млн займов на общую сумму 13,0 трлн тенге были проанализированы на коллективной основе.

"Результаты регулярного AQR показали, что уровень достаточности капитала, в целом по 11 банкам на 1 января 2023 года, существенно превышает нормативно установленный минимальный уровень и составляет 15,1%", – отметили в агентстве. 

Детальные результаты регулярного AQR 2023 года представлены в отчете в разрезе портфелей, методов оценки, отраслей экономики и риск-метрик, а также в сравнении с результатами прошлогоднего AQR.

#банки #оценка #АРРФР

Популярное

Все
Казахстанская Коко Шанель
Сильная духом
У главного города новый генплан
Субсидии для теплиц
Мастер-класс по новым технологиям
Ближе к волшебникам
Права многодетного отца защитил суд Астаны
Необходимо задействовать «водную дипломатию»
Глава государства прибыл с официальным визитом в Италию
Трое суток в степи: Пастух из Костанайской области рассказал подробности
Уроки в комфортных условиях
Последние метры, непоследние проблемы?
Возврат в прошлое невозможен
Летописец родного края
«Служить добру сверх меры сил…»
Новый международный терминал аэропорта Алматы откроется в июне
Накрытые Сетью
Кодекс надежды
Минимизировать риск подтопления
Факторы консолидации
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Банки обяжут возмещать украденные мошенниками деньги по кре…
Уровень финансовой грамотности казахстанцев в 2023 году выр…
Сумма выданных физлицам кредитов составила 17,8 трлн тенге
Нацбанк представил курс валют на 3 января

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]