Качество кредитных портфелей банков оценило АРРФР

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Анализируемая задолженность достигла 20,9 трлн тенге, что на 37,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

Отмечается, что основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы – 6,9 трлн тенге, а также на портфели займов для крупного (3,1 трлн тенге), малого бизнеса (2,6 трлн тенге) и инвестиционные проекты (2,6 трлн тенге).

Периметр индивидуальной оценки был расширен и составил 1 677 крупных заемщиков, а также 657 созаемщиков и гарантов. 24 млн займов на общую сумму 13,0 трлн тенге были проанализированы на коллективной основе.

"Результаты регулярного AQR показали, что уровень достаточности капитала, в целом по 11 банкам на 1 января 2023 года, существенно превышает нормативно установленный минимальный уровень и составляет 15,1%", – отметили в агентстве.

Детальные результаты регулярного AQR 2023 года представлены в отчете в разрезе портфелей, методов оценки, отраслей экономики и риск-метрик, а также в сравнении с результатами прошлогоднего AQR.