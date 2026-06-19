Когда труд приносит радость

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Многодетная мать из области Жетысу Салтанат Нургазинова обеспечивает натуральными продуктами любителей молочного. И люди говорят о ее сливках и иримшике: «Сделано с душой!»

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День жительницы села Алмалы Салтанат Нургазиновой и ее домочадцев начинается с дойки коров и коз.

– В общем-то, и в конце дня тоже есть дойка, – рассказывает Салтанат, – но после вечерней дойки мы осиливаем еще множество дел, а вот утро действительно начинается с ухода за животными. Коров и коз подоить, остальных покормить, напоить.

Делается все вручную, коров у Салтанат 15, коз меньше. В сутки удои молока составляют примерно 200 литров.

Алмалы – это небольшое, удивительно красивое село, расположенное близ города Саркана в области Жетысу. Именно сюда 12 лет назад Салтанат Нургазинова вместе со своей большой семьей переехала из города. Решение купить небольшой сельский домик стало поворотным, скажем так, моментом.

– С этого же и начался мой путь в бизнес, – вспоминает Салтанат. – Логика сельской жизни проста – раз есть двор, значит, обязательно нужен скот. Начали с малого. Но где появляется одна голова скота, там со временем находится место и для пяти. Так, постепенно, шаг за шагом, наше подворье росло и расширялось.

И сегодня это уже не просто домашнее подворье, а официальное, крепкое крестьянское хозяйство, названное именем его основательницы. У Салтанат пятеро детей, и все они видят, какими усилиями создается семейное благополучие. Чтобы содержать скот в сытости круг­лый год, требуется серьезная база, у хозяйства есть четыре гектара земли, на которых семья самостоятельно выращивает культуры. Ведь полноценный и правильный рацион животных – это залог хороших, стабильных удоев.

Главная особенность КХ «Салтанат» заключается в том, что абсолютно весь суточный объем идет на переработку в своем же хозяйстве. Натуральное сырье превращается в традиционные, любимые в народе молочные и кисломолочные продукты. Семья самостоятельно производит курт, айран, густые сливки, сметану, домашнее сливочное масло, нежный творог и сытный иримшик. Задействован сепаратор, куплены холодильники, обустроено специальное, чистое место, где в правильных условиях сушатся курт и иримшик.

На уровень выведена и подача продукта потребителю. Всю готовую продукцию упаковывают в специальную аккуратную тару. Семья сама разработала фирменные этикетки, чтобы люди наглядно видели локальный бренд и точно знали, чьи именно продукты приобретают.

– Они полностью натуральные, изготовлены с любовью. Я по-настоящему горжусь своим делом, – искренне признается Салтанат.

Сельчанка принципиально не пользуется услугами посредников и перекупщиков, которые обычно завышают стоимость товара для конечного потребителя.

У Салтанат цепочка максимально короткая и прозрачная: сырье свое, перерабатывают его сами и продают готовый товар в собственном небольшом продуктовом магазинчике. Весь ассортимент расходится моментально. Наценку на продукцию хозяйка ставит скромную – так, чтобы и денег заработать на нужды семьи, и людей вокруг накормить полезной едой. Салтанат твердо уверена в том, что свежие молочные продукты – это в первую очередь здоровье.

Качество продуктов из Алмалы высоко ценят как местные жители, так и частые гости села. Покупатели уважают КХ «Салтанат» за стабильность и честный подход к санитарии.

– Я специально заезжаю за продуктами от Салтанат, когда бываю в Алмалы, – делится житель Саркана Ерали Акбосынов. – В их магазине продают очень вкусное козье молоко, я всегда беру его для своей пожилой мамы. Ну а про то, что курт у них всегда чистый, вкусный и жирный, и говорить нечего. Нужно брать сразу килограммовую упаковку, чтобы семья наелась. И сливки к чаю обязательно!

Останавливаться на достигнутых результатах и просто поддерживать текущий уровень Салтанат Нургазинова не собирается – впереди еще много планов по развитию хозяйства.

– Для меня главное – научить детей трудолюбию, чтобы наша дружная семья была обеспеченной, – говорит женщина. – И чтобы люди вокруг знали, что крестьянское хозяйство «Салтанат» кормит их только свежими продуктами, поит отборным молоком и вкусным айраном.

«Кто хочет съесть орех, должен его разгрызть», – говорится в немецкой пословице. Салтанат свой орех успеха разгрызла благодаря трудолюбию, поддержке семьи и честности. И это просто замечательный пример для окружающих.

#регионы #бизнес #молочные продукты

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