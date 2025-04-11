Кадетские классы «Юных спасателей»: как в Казахстане воспитывают защитников

Чрезвычайные ситуации,Образование
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Венера Баталова
корреспондент

МЧС продолжает активное развитие системы кадетских классов в регионах РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЧС РК

Инициатива направлена на формирование культуры безопасности среди молодежи, развитие интереса к профессии спасателя и воспитание ответственных, подготовленных граждан.

Первый в стране кадетский класс «Юных спасателей» был создан в 2019 году в селе Отеген-Батыр Илийского района Алматинской области. На сегодня в Казахстане функционирует уже порядка 20 подобных классов, и их число продолжает расти.

На днях в торжественной обстановке в городах Туркестан и Уральск открылись новые кадетские классы. В Туркестане первый кадетский класс создан на базе школы инноваций «Nomadschool», где зачислены учащиеся 8 класса.

«Открытие кадетского класса — это важный шаг в формировании нового поколения граждан, готовых оперативно и грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях. Обучая детей основам безопасности, мы закладываем прочный фундамент для защиты нашего общества», — отметил первый заместитель начальника ДЧС Туркестанской области Думан Кыдырмоллаев.

В Западно-Казахстанской области кадетский класс открылся на базе школы № 40 города Уральск под девизом: «Быть спасателем — проявление большой смелости». В класс зачислены 20 учащихся 8–11 классов. В торжественной обстановке школьники приняли присягу и получили специальные удостоверения.

«Мы видим в этих кадетских классах не просто формальное нововведение, а реальный механизм воспитания ответственных, подготовленных и сознательных граждан», — подчеркнул временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Западно-Казахстанской области Жанболат Жаншин.

Учебная программа включает основы безопасности жизнедеятельности, строевую подготовку, гражданскую защиту и доврачебную медицинскую помощь. Особое внимание уделяется практическим занятиям и участию в ведомственных мероприятиях.

Программа обучения в кадетских классах ориентирована не только на теорию, но и на развитие практических навыков. Помимо гражданской защиты и первой помощи, школьники изучают начальную военную подготовку и проходят специализированные факультативы, направленные на отработку действий в экстренных ситуациях — от пожаров до наводнений.

Создание и развитие классов «Юных спасателей» становится важным этапом в системе образования и подготовки молодежи к жизни в современных условиях. МЧС Казахстана намерено продолжать расширение программы по всей республике, воспитывая новое поколение граждан, готовых защищать жизнь и здоровье окружающих, добавили в министерстве.

#регионы #спасатели #МЧС #обучение #кадетские классы

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