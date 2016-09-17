Кадровые изменения в Сенате Статьи 705 Лаура ТУСУПБЕКОВА

Так, Аскар Бейсенбаев по собственному желанию освобожден от должности заместителя председателя Сената, по предложению председателя палаты вице-спикером избран Бектас Бекназаров.

– Это опытный юрист, он прошел все ступени судебной системы, был председателем Верховного суда, депутатом Сената, – сказал, представляя вновь избранного вице-спикера, К. Токаев. Депутаты поддержали кандидатуру единогласно.

Постановлением Сената Талгатбек Абайдильдин по собственному желанию освобожден от должности председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, Икрам Адырбеков – от должности председателя Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, Ахан Бижанов – от должности председателя Комитета по социально-культурному развитию и науке. К. Токаев отметил высокий профессиональный уровень бывших председателей постоянных комитетов и поблагодарил их за эффективную работу над совершенствованием законодательной системы страны.



Председателем же Комитета по международным отношениям, обороне и безо­пасности избрана Дарига Назарбаева. Представляя ее кандидатуру, спикер отметил:



– Дарига Нурсултановна имеет очень большой опыт работы в этой сфере. Полагаю, что нет необходимости в обсуждении данной кандидатуры. Уверен, что Дарига Нурсултановна внесет новый импульс и весомый вклад в качестве председателя комитета в работу палаты.



А. Бейсенбаев занял долж­ность председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. На пост председателя Комитета по социально-культурному развитию и науке избрана Бырганым Айтимова.



По представлению председателя Сената на должности членов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета назначены Александр Горяинов и Талгат Жакан.



Согласно повестке заседания, депутаты ратифицировали казахстанско-афганское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области граж­данской обороны, предупреж­дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соглашение, подписанное в Астане 20 ноя­бря 2015 года, регулирует взаимодействие двух государств в области граж­данской обороны, преду­п­реждения природных и техногенных рисков, ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучения специалистов гражданской обороны по оказанию доб­ровольной и взаимной помощи в случае аварий, бедствий и катастроф. Документ предусматривает формы взаимодействия компетент­ных органов Казах­стана и Афганистана, а также определяет порядок оказания взаимной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом их характера и масштабов, видов и объемов необходимой помощи.



В ходе заседания заслушаны депутатские запросы сенаторов: Куаныша Айтаханова – о свое­временном уточнении объема поливной воды, поступающей через канал «Достык», Жабала Ергалиева – о трудностях и не­удобствах при переходе автобана Астана – Бурабай и по поводу возврата курсирования беспересадочных вагонов сообщением Алматы-1 – Аркалык, Ахана Бижанова – о рефинансировании ипотечных жилищных займов добросовестных заемщиков, выданных в иностранной валюте, и о введении обязательного обучения в соответствующих учебных центрах лиц, допущенных к сдаче экзаменов для получения прав на вождение автомобилей.



