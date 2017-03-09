​Кадры и инновации

Считаю очень важным, что ваша страна обращает внимание на финансирование исследований в этой отрас­ли. В США этому придают большое значение и стараются инвестировать в государственные или общественные научно-исследовательские работы. Так как результаты исследований не остаются прерогативой частного сектора, а становятся достоянием академических кругов, их применение на практике расширяется. У нас был опыт проведения исследований через частные структуры, тогда результаты оставались собственностью частной промышленности, и это очень тормозило процесс внедрения инноваций в целом. Трудно добиться сотрудничества между частниками, так как каждое предприятие работает со своими результатами исследований, не владея более широкой информацией. В этом плане Казахстан более прозорлив, инвестируя именно в государственные исследования и разработки.

Когда в США возник вопрос о передаче результатов исследований широким массам, мы создали сис­тему государственных университетов, земельных грантов, которые работают с конкретными людьми, обучают их. Те в свою очередь делятся информацией с другими. Данная практика предполагает, что инвестиции в исследования также можно рассмотреть как инвестиции в образование, позволяющие людям понять результаты исследований и применить их на практике.

Данный опыт можно применять не обязательно в сельскохозяйст­венной отрасли. Здесь акцент делается на ­скорректированное воспитание рабочей силы. Так как очень важен правильный подход к специалистам, но раз уж мы говорим о сельском хозяйстве, то эта отрасль требует постоянной модернизации, а значит, образованной рабочей силы, которая в состоянии понять такие вещи, как рынки и коопе­ративы. И когда есть эта подготовленная целевая аудитория с хорошими исследова­тельскими разработками в своем распоряжении, это, как правило, ведет к высоким результатам. И поэто­му я очень рад видеть, что Казахстан движется вперед именно в этом направ­лении. Уверен, что страну ждет в будущем рост экономики.