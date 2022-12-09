Как антироссийские санкции влияют на экономику стран ЕАЭС, рассказал Токаев

Фото пресс-службы президента РК

Известные санкционные ограничения оказывают давление на экономику всех государств-членов ЕАЭС. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава государства указал на важность минимизации отрицательного влияния мировой инфляции на экономику стран - участниц ЕАЭС.

Между тем, по его словам, прогнозы международных организаций неутешительные.

«Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация – до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах Евразийского экономического союза продолжается рост потребительских цен. Инфляция в рамках союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Все это ощутимо сказывается на покупательской способности и социальном самочувствии наших граждан. Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономику всех государств-членов ЕАЭС», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В такой ситуации, отметил он, ЕЭК совместно с правительствами стран - участниц ЕАЭС следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения влияния этих санкционных ограничений.