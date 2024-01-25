Минцифры предложило новую систему оповещения о ЧС

Ведомство готово запустить новую систему мгновенного оповещения граждан в чрезвычайных ситуациях, отличающуюся от традиционных SMS-оповещений, но на это нужны средства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В течении года систему с технологией Cell broadcast тестировали специалисты МЧС И МЦРИАП. Она может быть интегрирована с системой выявления подземных толчков, сообщил в своем Telegram-канале глава Минцифры Багдат Мусин, передает корреспондент Kazpravda.kz

Отмечается, что новая система оповещения представляет собой иной подход к массовому оповещению.

В отличие от SMS-оповещений, предназначенных для однократных коммуникаций, технология Cell broadcast разработана для эффективного оповещения миллионов граждан о ЧС на определенной территории, обеспечивая мгновенную и массовую рассылку. Cell broadcast становится необходимой в случаях, требующих немедленного уведомления о чрезвычайной ситуации, таких как природные бедствия (например, паводки, пожары) или террористические положения.

"Ряд стран, находящихся в сейсмологически нестабильных регионах уже используют такую технологию массового оповещения. К примеру, в США тестирование данной системы была проведена на национальном уровне в прошлом году. Там используется система "беспроводных экстренных оповещений", которые выглядят как текстовые сообщения, но с индивидуальным звуковым и вибрационным сигналом, чтобы привлечь внимание пользователей", – пояснил министр.

По его словам, Минцифры сообщало заинтересованным ведомствам о готовности реализации технологии мгновенного оповещения Cell broadcast в Казахстане при выделении средств. Технология Cell broadcast требует разработки информсистемы и проведения интеграции со всеми операторами связи.

"Плюсы данной системы в том, что ее не обязательно использовать только при землетрясениях. Бывают другого рода ЧС, например, паводковые обстоятельства или же пожары, или иные положения террористического характера. В таких случаях необходимо массово одномоментно уведомить определенное количество абонентов", – рассказывает Мусин.

Он призвал не путать систему детекции сейсмической активности и мгновенного массового оповещения. Первая выявлет подземные толчки, а вторая оповещает жителей.

"ДЧС города Алматы с Акиматом работают над полноценной реализацией системы детекции. После ее готовности необходимо провести тщательную интеграцию с системой Cell broadcast. При полноценной реализации и правильной интеграции двух систем, при происхождении детекции в сейсмологической системе, будет автоматически генерироваться оповещение для всех жителей города Алматы, а также данную систему можно использовать и при других обстоятельствах ЧС", – заверил он.

Этот подход к системе мгновенного оповещения предлагается к реализации, как самая оптимальная и прошедшая тестирование технология. Окончательное решение о необходимости внедрения такого рода техрешений принимает МЧС. Министерство цифрового развития со своей стороны при наличии необходимого финансирования готово к полноценной реализации данной системы в течение двух месяцев, заключил Багдат Мусин.