«Сообщения были отправлены, но долго шли» – Минцифры о землетрясении в Алматы

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности просит требовать с операторов связи объяснения о том, почему рассылка оповещений о землетрясении пришла уже постфактум, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Сообщения о землетрясении в Алматы были отправлены операторами связи, однако технология не позволила доставить их быстро, на это потребовалось несколько часов», - пояснил вице-министр МЦРИАП Асхат Оразбеков.

Он напомнил, что операторы связи, в соответствии со статьей 6 закона «О гражданской защите», обязаны делать массовую смс-рассылку.

«Они ее делают. Проблема в технологии, что смс доходят достаточно медленно, в течение нескольких часов. В режиме ЧС невозможно оперативно оповестить граждан о событии, ситуации, чтобы направить их куда-то, предоставить информацию по тому, где они могут найти какие-то условия», - сказал Оразбеков и попросил вопросы технологического несоответствия, а также вопросы о том, почему у них так медленно рассылаются сообщения, задавать операторам связи.

По его словам, представители Минцифры обсуждали с депутатами Парламента внедрение новых технологий, а именно мгновенных сообщений.

«Мгновенные сообщения выходят поверх экрана, каким бы приложением вы не пользовались. Если телефон включен, вы получаете это сообщение. Зачастую с тревожным звуком. Такое решение есть и у нас, в Казахстане, этот продукт операторами уже разработан и протестирован совместно с МЧС», - добавил вице-министр.

Напомним, ночью 23 января в Алматы произошло землетрясение.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.

Самолетам, прибывшим в аэропорт Алматы, не давали разрешение на посадку.