Как будет развиваться Астанинская агломерация до 2028 года

Столица
14

В этом году планируется реализовать порядка 40 проектов в таких сферах, как инженерная инфраструктура, транспорт, градостроительное планирование, развитие человеческого капитала, экология и безопасность, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Вопросы взаимодействия столицы и населенных пунктов Акмолинской области, входящих в состав агломерации, обсудили в Косшы. В мероприятии приняли участие акимы г. Астана и Акмолинской области, руководители региональных управлений и территориальных департаментов.

Напомним, в агломерацию входят г. Астана, г. Косшы и 45 населённых пунктов Целиноградского, Аршалынского и Шортандинского районов. В рамках Комплексного плана развития Астанинской агломерации на 2024–2028 годы по Акмолинской области предусмотрено 245 мероприятий.

Совещание открыл аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

В своём вступлении глава региона подчеркнул, что развитие агломерации строится на прочных географических, экономических и социальных связях между Астаной и Акмолинской областью.

«Сегодня начата реализация крупных проектов, направленных на развитие Астанинской агломерации. В 2024 году было построено 8 школ, обеспечено газоснабжение для 26,5 тыс. человек, проведена реконструкция ключевой подстанции, построены десятки километров дорог и объектов водоснабжения. В рамках национального проекта модернизации сельского здравоохранения введены в эксплуатацию новые объекты. Одним из ключевых направлений для Акмолинской области остаётся формирование продовольственного пояса столицы. Планируется увеличение объёмов поставок и расширение точек реализации продукции по сниженным ценам. Большое внимание уделяется развитию туризма. Создан Центр развития инвестиций «Акмола Инвест». На сегодня имеются крупные проекты, направленные на развитие глубокой переработки сырья, создание транспортно-логистического центра и другие. Это даст дополнительные рабочие места и снизит миграционные потоки в столицу», - подчеркнул Марат Ахметжанов.

Аким города Астаны Женис Касымбек в своём выступлении отметил важность системного подхода в решении общих задач:

«Второй год планомерно реализуется Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы. В прошлом году мы реализовали 8 проектов в торгово-промышленной сфере в городе. В этом году планируем реализовать еще порядка 40 проектов в таких сферах, как инженерная инфраструктура, транспорт, градостроительное планирование, развитие человеческого капитала, экология и безопасность. Отдельно хочу подчеркнуть значимость взаимодействия столицы с городом Косшы – который является одним из лидеров маятниковой миграции. С городом выстроена общая транспортная сеть, осуществляется согласование градостроительных планов, продолжается синхронизация инженерной инфраструктуры, в том числе по линии электроснабжения и газификации», - сказал аким Астаны.

На совещании с докладом о развитии инфраструктуры и реализации приоритетных проектов выступил заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов, о развитии Астанинской агломерации доложился заместитель директора «Астанагенплан» Азамат Хамитов.

Стороны обсудили совместные проекты по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, развитию продовольственного пояса. Также большое внимание уделено вопросам развития туристического потенциала, улучшению инвестиционного климата и запуску новых производств.

В завершение встречи стороны договорились выработать План совместных действий по решению первоочередных задач развития Астанинской агломерации.

#Астана #Акмолинская область #Астанинская агломерация

Популярное

Все
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Стартовал новый «зеленый» проект
Начинать надо с себя
В Астане открылась выставка «Ұлы Жеңіс: ерлікке – тағзым, ұрпаққа – үлгі»
За второй хлеб – первый спрос
На севере республики готовы к посевной
Вселенная стала ближе
Никто не забыт, ничто не забыто
Весна показала, где свалки зимуют…
Внутри космического центра
В Уральске открылся OzgeEpic Oral
Прав лишен первый мопедист
Казахстан в третий раз пробился в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг
Аэропорт Алматы – в числе лучших
Киберспорт: не страшно и выгодно
На 11 тыс. га увеличатся картофельные плантации
Статистическая погрешность
Пора переходить на передовые технологии
Главное – творческий подход
Патриотизм, честность и справедливость – залог счастливого и стабильного будущего
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В каких районах Астаны появятся новые школы
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Размышления в контексте истории
Столица собрала юные таланты всех этносов Казахстана
Актер Шарип Серик арестован за абьюз
В Актюбинской области приведут в порядок 464,1 км автодорог
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
Вручены государственные и почетные отраслевые награды
Продвигая ценности единства и согласия
ЦА – ЕС: новый этап взаимодействия
Расстаются с миллиардами
Джей Ло едет в Астану
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК

Читайте также

Газовая тепловая станция «Туран» и LRT: Бектенов проверил р…
Наследие гения: оперу «Абай» представят в Астане
Очередная городская сельхозярмарка пройдет в Астане
Дорожные работы начались в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]