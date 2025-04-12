В этом году планируется реализовать порядка 40 проектов в таких сферах, как инженерная инфраструктура, транспорт, градостроительное планирование, развитие человеческого капитала, экология и безопасность, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Вопросы взаимодействия столицы и населенных пунктов Акмолинской области, входящих в состав агломерации, обсудили в Косшы. В мероприятии приняли участие акимы г. Астана и Акмолинской области, руководители региональных управлений и территориальных департаментов.

Напомним, в агломерацию входят г. Астана, г. Косшы и 45 населённых пунктов Целиноградского, Аршалынского и Шортандинского районов. В рамках Комплексного плана развития Астанинской агломерации на 2024–2028 годы по Акмолинской области предусмотрено 245 мероприятий.

Совещание открыл аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

В своём вступлении глава региона подчеркнул, что развитие агломерации строится на прочных географических, экономических и социальных связях между Астаной и Акмолинской областью.

«Сегодня начата реализация крупных проектов, направленных на развитие Астанинской агломерации. В 2024 году было построено 8 школ, обеспечено газоснабжение для 26,5 тыс. человек, проведена реконструкция ключевой подстанции, построены десятки километров дорог и объектов водоснабжения. В рамках национального проекта модернизации сельского здравоохранения введены в эксплуатацию новые объекты. Одним из ключевых направлений для Акмолинской области остаётся формирование продовольственного пояса столицы. Планируется увеличение объёмов поставок и расширение точек реализации продукции по сниженным ценам. Большое внимание уделяется развитию туризма. Создан Центр развития инвестиций «Акмола Инвест». На сегодня имеются крупные проекты, направленные на развитие глубокой переработки сырья, создание транспортно-логистического центра и другие. Это даст дополнительные рабочие места и снизит миграционные потоки в столицу», - подчеркнул Марат Ахметжанов.

Аким города Астаны Женис Касымбек в своём выступлении отметил важность системного подхода в решении общих задач:

«Второй год планомерно реализуется Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы. В прошлом году мы реализовали 8 проектов в торгово-промышленной сфере в городе. В этом году планируем реализовать еще порядка 40 проектов в таких сферах, как инженерная инфраструктура, транспорт, градостроительное планирование, развитие человеческого капитала, экология и безопасность. Отдельно хочу подчеркнуть значимость взаимодействия столицы с городом Косшы – который является одним из лидеров маятниковой миграции. С городом выстроена общая транспортная сеть, осуществляется согласование градостроительных планов, продолжается синхронизация инженерной инфраструктуры, в том числе по линии электроснабжения и газификации», - сказал аким Астаны.

На совещании с докладом о развитии инфраструктуры и реализации приоритетных проектов выступил заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов, о развитии Астанинской агломерации доложился заместитель директора «Астанагенплан» Азамат Хамитов.

Стороны обсудили совместные проекты по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, развитию продовольственного пояса. Также большое внимание уделено вопросам развития туристического потенциала, улучшению инвестиционного климата и запуску новых производств.

В завершение встречи стороны договорились выработать План совместных действий по решению первоочередных задач развития Астанинской агломерации.