Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах Правительства рассказал, как будет проходить процедура создания новых областей в Казахстане – соответствующее поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем нынешнем Послании народу Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Бюджет уже имеющихся областей, по его словам, однозначно сократится.

«Однозначно сократится (бюджет – прим. ред.), потому что их бюджет и штатная численность будут перераспределяться. Соответственно, если там, условно, грубо говоря, 30 или 40% служащих уйдут в новую область, например, в Улытаускую, соответственно, так же 30 либо 40% бюджета примерно должно уйти туда. То есть будет перераспределение. Конечно, желательно уложиться в имеющийся бюджет, но опять же, скорее всего, это потребует дополнительных финансовых бюджетных средств», – предположил он.

При этом министр отметил, что у новых областей будет новый бюджет.

Не стоит ожидать и резкого увеличения количества госслужащих.

«Это (рост числа госслужащих – прим. ред.) однозначно не будет в разы увеличиваться, пока это будет в рамках штатной численности имеющихся госслужащих. Например, 30-40%, как я уже сказал. Но если будет не хватать, этот вопрос будет дополнительно рассматриваться. Потому что есть не только сотрудники акиматов, есть еще центральные госорганы, которые имеют территориальные подразделения. Например, комитет госдоходов Министерства финансов, комитет по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики. Таких комитетов много, они имеют территориальные подразделения, их тоже надо распределить. Потому что опять же новым областям и районам нужны будут свои органы казначейства, госдоходов и так далее. То есть этот вопрос очень комплексный», – резюмировал Куантыров.