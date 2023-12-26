Как государство и КБТУ решают актуальные вопросы с нехваткой общежитий

Образование
83

В Алматы прошло открытие нового здания общежития для студентов Казахстанско-Британского технического университета на 980 койко-мест. В мероприятии приняли участие представители городского Акимата, учредители фонда «NNEF», сотрудники вуза, а также студенты и родители

Фото: пресс-служба КБТУ

Одно из важнейших направлений развития страны - это обеспечение граждан доступным и качественным образованием, в том числе через строительство новых студенческих общежитий.

Главная цель – создание современных, комфортных и безопасных условий для проживания. Для решения этого вопроса построили два новых девятиэтажных корпуса общежития на 980 койко-мест. На торжественном мероприятии присутствовали руководитель управления молодежной политики г. Алматы Каиржан Мендигалиев, учредитель Общественного фонда «NNEF» Динара Кулибаева, председатель Попечительского совета Общественного Фонда «NNEF» Тимур Кулибаев, ректор КБТУ Маратбек Габдуллин, основатель и председатель Совета директоров строительной компании BI Group Айдын Рахимбаев, а также сотрудники вуза, студенты и родители.

«В уходящем году мы открываем новое студенческое общежитие со всеми условиями для нашей молодежи: два новых корпуса, вместимостью 980 койко-мест, общей площадью более 14.000 кв.м. и спортивный комплекс. За 10 месяцев мы провели грандиозную работу. Мы - первый университет в городе Алматы, который покроет полностью потребность в жилищных местах для студентов», - поблагодарил собравшихся Ректор КБТУ Маратбек Габдуллин. 

Как известно, в Казахстане наблюдается острый дефицит мест в студенческих общежитиях, значительная часть которого приходится именно на Алматы. Аким города Ерболат Досаев ранее сообщал, что до конца 2025 года в городе создадут 12 тысяч койко-мест, а до конца 2030 года – еще 20 тысяч, что позволит полностью решить проблему дефицита общежитий. В данном направлении КБТУ на постоянной основе работает совместно с  акиматом города Алматы и министерством науки и высшего образования РК.  Строительство общежития было начато за счет собственных средств вуза. 

«КБТУ открыл два общежития на 980 койко-мест. Как вы знаете, по поручению президента РК, в городе ведется активная работа по строительству новых общежитий. В городе Алматы базируется 35 высших учебных заведений, в которых в совокупности обучается почти 200 000 студентов, из которых 124 000 - иногородние. Таким образом, 62% всех студентов, которые обучаются в Алматы, приехали из других регионов. На начало учебного года у нас было 95 общежитий, в которых в совокупности проживало порядка 32 000 студентов. При этом подали заявку на получение общежитий около 65 000 студентов. Поэтому дефицит составлял 32 700 койко-мест. До конца сентября, нами было запущено семь объектов на 1 500 койко-мест, и в этом месяце мы вводим еще семь объектов на 2 500 койко-мест. По программе развития города Алматы до 2030 года, мы должны решить проблему дефицита полностью, то есть ввести объекты на 32 000 койко мест», - рассказал руководитель управления молодежной политики г. Алматы Каиржан Мендигалиев.

Новое общежитие было построено на месте старого корпуса. Сотрудники Дома магистрантов и студентов проделали большую работу по переносу и распределению на оставшейся территории всей имеющейся инфраструктуры для дальнейшего полноценного функционирования всех служб в целях обеспечения комфортного проживания студентов. Строительство было начато в феврале 2023 года и закончено в декабре этого же года.

Диана Серикбаева, президент студенческого правления КБТУ:

«Хотели бы поблагодарить за те усилия, что были вложены в создание условий для нашего лучшего обучения и развития. Мы ценим ту поддержку, которую оказывает нам наш университет. Пусть новое общежитие станет символом прогресса для нашей академической семьи и будет домом для наших студентов».

В корпусах предусмотрены: комнаты отдыха, кухни, комнаты для занятий, актовый зал на 120 мест, столовая на 70 мест, прачечные, комнаты приёма и выдачи постельного белья. Каждый корпус оборудован двумя скоростными лифтами, установлены камеры видеонаблюдения и точки доступа Wi-Fi, в каждой комнате предусмотрены душевые и санузлы. Так же предусмотрены комнаты для проживания студентов с ограниченными возможностями. КБТУ осуществил строительство за счет собственных средств, а подрядчиком путем открытого тендера была выбрана строительная компания BI-Group.

«Для нас большая радость сдавать такого формата объект для молодежи. Для умной молодежи, потому что КБТУ – это один из лучших вузов страны. Лучший технический вуз. Спасибо большое за доверие. Мы рассчитываем, что таких объектов будет больше», - сказал основатель и председатель Совета директоров строительной компании BI Group Айдын Рахимбаев.

Помимо общежития, КБТУ построил трехэтажный спортивный комплекс, состоящий из игрового зала с трибунами вместимостью на 198 мест. В спорткомплексе студенты в свободное от учебной деятельности время смогут заниматься такими видами спорта как настольный теннис, бокс, борьба, футзал, волейбол, баскетбол, гандбол и другие; будет функционировать зал для проведения уроков хореографии, а также тренажёрный зал. По словам ректора КБТУ это будет целый университетский городок, в котором будут жить, учиться и проводить свой досуг более 1500 студентов. Таким образом, КБТУ стал одним из немногих вузов в Казахстане, который полностью обеспечит студентов жильем.

#жилье #студент #общежитие #КБТУ

Популярное

Все
Большие перспективы Среднего коридора
Предновогодние проделки «Гринча»
Ракетки взяли журналисты
Бактерия против пластика
Шестерых детей спасла из горящего соседнего дома жительница Шымкента
Торг уместен?
Грузоперевозки: больше, дальше и быстрее
В Усть-Каменогорске в микрорайоны с частной застройкой пришло долгожданное центральное водоснабжение
В Туркестане сдали в эксплуа­тацию новое здание лицея-интерната «Білім-инновация»
Деньги есть, а толку мало
Пропавшего известного казахстанского боксера нашли в Алматы
Итоги года: новые железные дороги, запуск БАКАД и развитие морских портов
Организаторам финпирамиды ЖК-OTAU KZ вынесли приговор
Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании ВЕЭС
Наука в борьбе за урожай
Награды достойным
Праздник к нам приходит
Костанайская область в 2023 году. Перспективные производства для динамичного развития региона
«Барыс» умеет побеждать
Мир Камилы
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Рукописи об истории казахов найдены в архивах США
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Автолюбитель устроил опасный дрифт в центре Уральска
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
Шынгыз-хан и генеалогия
Из ничего и будет ничего
Маулен Ашимбаев: "За прошедший год заложен фундамент справедливой, сбалансированной и демократической политической системы в Казахстане"
У ФК "Актобе" новый тренер

Читайте также

Опубликован список обладателей образовательных грантов в ма…
Сертификат ЕНТ будет доступен в eGov Mobile
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстанским школьникам продлят зимние каникулы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]