Как государство и КБТУ решают актуальные вопросы с нехваткой общежитий

В Алматы прошло открытие нового здания общежития для студентов Казахстанско-Британского технического университета на 980 койко-мест. В мероприятии приняли участие представители городского Акимата, учредители фонда «NNEF», сотрудники вуза, а также студенты и родители

Фото: пресс-служба КБТУ

Одно из важнейших направлений развития страны - это обеспечение граждан доступным и качественным образованием, в том числе через строительство новых студенческих общежитий.

Главная цель – создание современных, комфортных и безопасных условий для проживания. Для решения этого вопроса построили два новых девятиэтажных корпуса общежития на 980 койко-мест. На торжественном мероприятии присутствовали руководитель управления молодежной политики г. Алматы Каиржан Мендигалиев, учредитель Общественного фонда «NNEF» Динара Кулибаева, председатель Попечительского совета Общественного Фонда «NNEF» Тимур Кулибаев, ректор КБТУ Маратбек Габдуллин, основатель и председатель Совета директоров строительной компании BI Group Айдын Рахимбаев, а также сотрудники вуза, студенты и родители.

«В уходящем году мы открываем новое студенческое общежитие со всеми условиями для нашей молодежи: два новых корпуса, вместимостью 980 койко-мест, общей площадью более 14.000 кв.м. и спортивный комплекс. За 10 месяцев мы провели грандиозную работу. Мы - первый университет в городе Алматы, который покроет полностью потребность в жилищных местах для студентов», - поблагодарил собравшихся Ректор КБТУ Маратбек Габдуллин.

Как известно, в Казахстане наблюдается острый дефицит мест в студенческих общежитиях, значительная часть которого приходится именно на Алматы. Аким города Ерболат Досаев ранее сообщал, что до конца 2025 года в городе создадут 12 тысяч койко-мест, а до конца 2030 года – еще 20 тысяч, что позволит полностью решить проблему дефицита общежитий. В данном направлении КБТУ на постоянной основе работает совместно с акиматом города Алматы и министерством науки и высшего образования РК. Строительство общежития было начато за счет собственных средств вуза.

«КБТУ открыл два общежития на 980 койко-мест. Как вы знаете, по поручению президента РК, в городе ведется активная работа по строительству новых общежитий. В городе Алматы базируется 35 высших учебных заведений, в которых в совокупности обучается почти 200 000 студентов, из которых 124 000 - иногородние. Таким образом, 62% всех студентов, которые обучаются в Алматы, приехали из других регионов. На начало учебного года у нас было 95 общежитий, в которых в совокупности проживало порядка 32 000 студентов. При этом подали заявку на получение общежитий около 65 000 студентов. Поэтому дефицит составлял 32 700 койко-мест. До конца сентября, нами было запущено семь объектов на 1 500 койко-мест, и в этом месяце мы вводим еще семь объектов на 2 500 койко-мест. По программе развития города Алматы до 2030 года, мы должны решить проблему дефицита полностью, то есть ввести объекты на 32 000 койко мест», - рассказал руководитель управления молодежной политики г. Алматы Каиржан Мендигалиев.

Новое общежитие было построено на месте старого корпуса. Сотрудники Дома магистрантов и студентов проделали большую работу по переносу и распределению на оставшейся территории всей имеющейся инфраструктуры для дальнейшего полноценного функционирования всех служб в целях обеспечения комфортного проживания студентов. Строительство было начато в феврале 2023 года и закончено в декабре этого же года.

Диана Серикбаева, президент студенческого правления КБТУ:

«Хотели бы поблагодарить за те усилия, что были вложены в создание условий для нашего лучшего обучения и развития. Мы ценим ту поддержку, которую оказывает нам наш университет. Пусть новое общежитие станет символом прогресса для нашей академической семьи и будет домом для наших студентов».

В корпусах предусмотрены: комнаты отдыха, кухни, комнаты для занятий, актовый зал на 120 мест, столовая на 70 мест, прачечные, комнаты приёма и выдачи постельного белья. Каждый корпус оборудован двумя скоростными лифтами, установлены камеры видеонаблюдения и точки доступа Wi-Fi, в каждой комнате предусмотрены душевые и санузлы. Так же предусмотрены комнаты для проживания студентов с ограниченными возможностями. КБТУ осуществил строительство за счет собственных средств, а подрядчиком путем открытого тендера была выбрана строительная компания BI-Group.

«Для нас большая радость сдавать такого формата объект для молодежи. Для умной молодежи, потому что КБТУ – это один из лучших вузов страны. Лучший технический вуз. Спасибо большое за доверие. Мы рассчитываем, что таких объектов будет больше», - сказал основатель и председатель Совета директоров строительной компании BI Group Айдын Рахимбаев.

Помимо общежития, КБТУ построил трехэтажный спортивный комплекс, состоящий из игрового зала с трибунами вместимостью на 198 мест. В спорткомплексе студенты в свободное от учебной деятельности время смогут заниматься такими видами спорта как настольный теннис, бокс, борьба, футзал, волейбол, баскетбол, гандбол и другие; будет функционировать зал для проведения уроков хореографии, а также тренажёрный зал. По словам ректора КБТУ это будет целый университетский городок, в котором будут жить, учиться и проводить свой досуг более 1500 студентов. Таким образом, КБТУ стал одним из немногих вузов в Казахстане, который полностью обеспечит студентов жильем.