Фото: Kazpravda.kz
Правительство , Экономика
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Елисеева Екатерина
корреспондент

Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал на расширенном заседании Правительства, как исполняются поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению доходов казахстанцев, передает корреспондент Каzpravda.kz.

По словам Премьер-министра, в настоящее время в стране утверждена и реализуется программа повышения доходов населения.

"Прямые меры включают повышение заработных плат работников бюджетной сферы, квазигосударственного и частного секторов. Косвенные меры направлены на расширение возможностей для роста доходов и создание новых рабочих мест. С начала текущего года до 60 тысяч тенге повышен уровень минимальной заработной платы. Это положительно отразилось на доходах 1,7 миллиона наемных работников", – сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что в 2022 году были дважды проиндексированы социальные выплаты. Это коснулось 4,1 млн человек, из которых 2,2 млн – пенсионеры.

"Проводится поэтапное повышение зарплат 1,2 миллиона гражданских служащих. В образовании и социальной сфере рост зарплат в текущем году составил 25 процентов, в здравоохранении – от 20 до 30 процентов. Также проведена работа по повышению зарплат для 1,5 миллиона работников частного и квазигосударственного секторов", – заключил Премьер-министр.

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