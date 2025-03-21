Как избежать пищевых отравлений в праздничные дни

Наурыз
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Венера Баталова
корреспондент

Дни массового празднования любимого всеми праздника — Наурыз мейрамы традиционно сопровождается изобилием различных блюд на столах — наурыз-коже, молочные напитки, мясные изделия, салаты, которые относятся к скоропортящимся продуктам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство здравоохранения напоминает о мерах профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний, связанных с употреблением просроченных или необработанных продуктов.

Во избежание случаев отравлений необходимо соблюдать ряд рекомендаций.

Что надо помнить каждому из нас?

1) тщательно выбирайте объекты общественного питания, посещайте проверенные заведения с хорошей репутацией, которые вы посетили сами, либо вам его порекомендовали родственники или друзья;

2) воздержитесь заказывать и употреблять блюда, рецептура которых не предусматривает термическую обработку, в особенности, морепродуктов;

3) ни в коем случае не угощайте дома родственников привезенными из заведений остатками блюд;

4) при покупке пищевых продуктов обратите внимание на сроки изготовления и годности, наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевой продукции, на условия их реализации и хранения;

5) старайтесь не покупать пищевые продукты в местах стихийной уличной торговли.

Рекомендации организаторам мероприятий и предпринимателям.

1. До начала деятельности получить разрешительный документ (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии, уведомление о начале деятельности, если объект относится к незначительной эпидзначимости);

2. Не принимать на работу и допускать к приготовлению пищи и ее расфасовке лиц, не имеющих медицинский осмотр, своевременно проводить медосмотр сотрудников;

3. При отсутствии надлежащих условий и недостатке площади помещений, сократить ассортимент блюд для обеспечения соблюдения технологического процесса;

4. Закуп сырья осуществлять только у проверенных поставщиков;

5. Строго соблюдать сроки и технологию хранения, изготовления и условия доставки продукции с особым контролем за скоропортящейся продукцией.

Поздравляем всех казахстанцев с наступающим праздником Наурыз!

#праздник #еда #отравления

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