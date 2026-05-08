Как изменится выборное законодательство – законопроект

Как отметил министр национальной экономики Серик Жумангарин, проект разработан для решения вопросов, выявленных в ходе прошедших избирательных кампаний, а также для дальнейшего совершенствования законодательства о выборах.

«Основные положения законопроекта. Первое, регламентируются вопросы повторного голосования при выборах акима. При равенстве голосов, набранных кандидатами на должность акима, территориальная избирательная комиссия в течение месяца принимает решение о проведении повторного голосования. Второе, также регламентирован процесс выдвижения кандидатов. Так, одно и то же лицо не может одновременно быть кандидатом в депутаты маслихата и акимы, а также быть кандидатом в акимы по нескольким избирательным округам», – рассказал он.

Также особое внимание уделено вопросам проведения предвыборной агитации на информационных площадках и при использовании «онлайн-платформ». Кандидатам обеспечены равные условия для размещения агитационных материалов.

Если кандидат выдвинут от определенной политической партии, он может использовать официальные интернет-ресурсы этой партии и учетные записи в социальных сетях без дополнительного соглашения.

«То есть кандидат может публиковать агитационные материалы на партийных платформах. Установлен запрет кандидатам и политическим партиям на привлечение финансирования вне избирательных фондов. Регулируются вопросы, касающиеся института доверенных лиц. Доверенным лицом теперь может стать только гражданин Республики Казахстан, достигший 18-летнего возраста. Также он не может быть кандидатом в президенты, депутаты и акимы или членом местного самоуправления», – пояснил Жумангарин.

Кроме того, отметил глава МНЭ, уточнен порядок сбора подписей в поддержку кандидатов, и теперь сбор подписей в поддержку кандидата на пост акима должен включать представителей половины числа населенных пунктов избирательного округа и 1% от общего числа избирателей избирательного округа.



Были ужесточены требования к членам избирательных комиссий. Теперь граждане, осужденные за коррупционные преступления, а также за тяжкие или особо тяжкие преступления, не смогут входить в состав избирательных комиссий.

Кроме того, повышается ответственность членов избирательных комиссий. Теперь в случае выявления нарушения со стороны члена избирательной комиссии соответствующая комиссия вправе вынести предупреждение и в случае повторного нарушения в течение 6 месяцев предусматривается возможность прекращения его полномочий.

Также урегулирован вопрос временного прекращения полномочий членов избирательных комиссий. Предлагаемые поправки предусматривают возможность временного приостановления полномочий членов избирательных комиссий в связи с выходом на академический отпуск и отпуск по уходу за ребенком.

Вместо члена избирательной комиссии, полномочия которого временно приостановлены, вышестоящая избирательная комиссия назначает члена комиссии на тот же период.

Кроме того, уточнены сроки полномочий членов избирательных комиссий во вновь созданных или реорганизованных административно-территориальных единицах.