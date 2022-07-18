Как Казахстан возвращает похищенные активы из-за рубежа

5 июня этого года Указом Президента страны образована Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

В состав комиссии входят первые руководители правоохранительных, специальных и ряда центральных исполнительных органов, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и ФНБ «Самрук-Казына».

14 июля в Генеральной прокуратуре состоялось заседание межведомственной рабочей группы комиссии.

Открывая мероприятие, заместитель председателя комиссии – заместитель генпрокурора Улан Байжанов, подчеркнул, что все действия комиссии должны полностью соответствовать всем правовым нормам, правоохранительные и государственные органы не должны допускать перегибов и злоупотреблений по отношению к добросовестному бизнесу.

Приоритетом должно стать выявление условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов в руках узкого круга лиц.

Для этого следует делать акцент на аналитической работе, а внеплановые проверки должны проводиться только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом.

Сейчас на изучении в органах прокуратуры находятся порядка 8 тысяч актов Правительства и судебные решения, в том числе о приватизации, отчуждении государственных активов в пользу олигополий.

По некоторым из них уже приняты меры реагирования и есть результаты.

К примеру, по постановлению Правительства и решениям судов частная фирма безвозмездно получила 629 железнодорожных путей. Это привело к 10-кратному росту тарифов для перевозчиков. Решения опротестованы, 332 подъездных и магистральных ж/д путей возвращены государству (по остальным ревизия продолжается).

В июне текущего года удовлетворен протест Генпрокуратуры на судебный акт, по которому ранее за невозврат кредита в сумме 2,6 млрд тенге государство лишилось права собственности на санаторий «Казахстан» стоимостью 12 млрд тенге в пользу АО «Народный Банк».

Другой пример, буквально недавно в Жамбылской области в судебном порядке государству возвращено 3 незаконно приватизированных объекта на 1,7 млрд тенге.

Наряду с этим в рамках демонополизации государству переданы денежные средства и акции таких компаний, как АО «Казахтелеком» (28,75%), АО «Центр Транспортного Сервиса» (100%), ТОО «Акмолит» (100%) и другие. Предварительная стоимость этих активов – порядка 200 млрд тенге.

Продолжается ревизия объектов на территории страны, которые ранее вопреки закону не были конфискованы. На сегодня установлено 36 объектов (коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки). Возбуждены исполнительные производства о конфискации 8 земельных участков Храпунова, расположенных в Восточном Казахстане.

Верховный суд рассматривает кассационное ходатайство прокуратуры об отмене незаконного переоформления активов (детский сад в Шымкенте и профилакторий в Сарыагаше) Тулешова (был осужден за попытку захвата власти, бывший владелец Шымкентского пивзавода).

Также в высшую судебную инстанцию принесено 4 протеста по судебным актам, принятым в пользу олигополий. Их пересмотр предполагает возмещение государству ущерба на порядка 30 млрд тенге.

По результатам проверки в Акмолинской области в суд подан иск об отмене итогов конкурса по предоставлению земельного участка ТОО «Шанырак Агро», необоснованно завладевшего земельными участками 249 пайщиков в Целиноградском районе.

В Алматы выявлена реализация по заниженной в 5 раз цене (рыночная стоимость – 1,5 млрд, продана за 307 млн тенге) доли в крупнейшем оптовом рынке («Барыс-4») одной из олигополий. В июле 2022 года внесен иск для расторжения сделки и возврата объекта государству.

Установлено, что в 2019 году в адрес ТОО «Салтанат уйі» был реализован объект по заниженной стоимости в размере 601 млн тенге, тогда как рыночная цена объекта составляет 3 млрд тенге.

В результате принятых мер 28 июня этого года покупатель доплатил 2 млрд 400 млн тенге за ранее приобретенное здание.

В целях выявления незаконной концентрации экономических ресурсов антимонопольный орган проводит анализ в нефтегазовом, фармацевтическом, транспортно-логистическом и других секторах экономики.

Выявлены факты получения незаконного монопольного дохода на 140 млрд тенге. Сейчас ведутся анализы и досудебные расследования.

К примеру, в июле этого года Департаментом экономических расследований Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Казфосфат» в связи с извлечением монопольного дохода на сумму 697 млн тенге (по статье 221 УК РК).

Комиссия обеспечивает координацию усилий органов уголовного преследования по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов.

На особом контроле расследование наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом.

Это дела в отношении К. Сатыбалдыулы, Г. Сатыбалды, К. Боранбаева, руководителей оператора ТОО «РОП» и другие.

На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено порядка 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций.

К примеру, по делу, расследуемому Антикоррупционной службой, фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше 170 млн долларов США.

Органом расследования по делам о хищениях имущества АО «Казахтелеком», АО «Центр Транспортного Сервиса» и других возмещено порядка 36 млрд тенге.

По делу Оператора РОП предотвращено хищение около 180 млрд тенге (перечислены со счета ТОО «РОП» на счета АО «Жасыл даму» (государственная организация, владеет 100% акций ТОО «Оператор РОП»), из которых порядка 100 млрд направлены на льготное автокредитование.

По делу в отношении экс-руководителей и сотрудников Комитета национальной безопасности из Гонконга и ОАЭ возвращено порядка 3 млн долларов США.

Агентством финансового мониторинга в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО «КазМунайГаз» возмещено порядка 11,3 млрд тенге.

В Жамбылской области в рамках уголовного дела по факту присвоения и растраты вверенного имущества в государственную организацию АО «ТаразЭнергосбыт» возмещено 2,2 млрд тенге.

Другой пример, в настоящее время идет процедура перевода в Национальный банк 5,5 млн долларов и 200 тыс. евро, изъятых в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц БК «Олимп».

Кроме того, внесено частное ходатайство об отмене постановления Капшагайского городского суда от 6 июня 2022 года о переводе в колонию-поселение (облегчение условий содержания) руководителя этой букмекерской конторы гражданина С., причинившего ущерб на 95 млрд тенге.

В пользу государства по данному делу уже конфисковано порядка 3,6 млрд тенге (4 самолета, 5 земельных участков, 15 автомашин, 30 объектов недвижимости в Алматы (жилые и нежилые помещения и другое).

11 июля 2022 года в Восточно-Казахстанской области по делу в отношении А. Балушкина (в международном розыске, акционер группы компаний «БИПЭК») в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха «Рахмановские ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна») и 1 тыс. единиц движимого имущества.

Работа по установлению, аресту и конфискации преступных активов подозреваемых, в том числе за рубежом, продолжается.

Важно отметить, что при уголовном преследовании по всем резонансным делам принимаются меры по соблюдению современных стандартов следствия по опыту развитых стран.

Генпрокуратурой для органов расследования подготовлены пошаговые алгоритмы, методики и образцы запросов по возврату похищенных активов из-за рубежа.

По каждому делу разрабатывается стратегия возврата активов, реализуется концепция параллельных финансовых расследований – «Следуй за деньгами».

Оперативно принимаются меры по заморозке активов в целях их последующего ареста. Для этого используются возможности подразделений финансовой разведки вышеуказанных стран, а также зарубежные сети обмена информацией Carin (Европа) и Arin AP (Азия и Океания).

Кроме того, налажено сотрудничество с Инициативой по возвращению похищенных активов (СтАР) Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Министерством финансов направлены запросы в Европейский Союз, Турцию и ОАЭ о предоставлении информации по резидентам Казахстана (порядка 340 физлиц), задекларировавшим наличную иностранную валюту при въезде на таможенную территорию указанных стран.

По результатам проведенного заседания члены рабочей группы обменялись мнениями по активизации деятельности, направленной на качественное выполнение задач, обозначенных перед комиссией.

В частности, комиссия проведет анализ с целью выявления условий, создающих необоснованные преимущества отдельным лицам для:

1) приватизации и приобретения государственных активов с высокой маржинальностью;

2) устранения или ограничения конкуренции, позволявших генерировать сверхдоходы в секторах экономики, в том числе в сфере закупок;

3) увеличения прибыльности отдельных компаний в сфере недропользования, тяжелой промышленности, финансовом секторе, строительстве и других отраслях экономики в ущерб интересам государства путём введения привилегий в виде льготного налогообложения, тарифной политики и так далее.

В целях информационного сопровождения принято решение о создании веб-сайта комиссии.

На сайте будет доступен раздел, через который любые физические и юридические лица могут направлять информацию по вопросам, входящим в деятельность комиссии.

Данная информация будет изучаться в рамках работы комиссии.

По итогам заседания дан ряд конкретных поручений по обеспечению качественной реализации мероприятий по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов и возврату активов.