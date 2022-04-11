Службой центральных коммуникаций при Президенте РК в марте текущего года проведено социологическое исследование с целью анализа общественных настроений казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт СЦК.

По результатам опроса выяснилось, что более 70% процентов опрошенных положительно относятся к деятельности Президента Касым-Жомарта Токаева.

По мнению большинства опрошенных (42,1%), Президенту прежде всего необходимо обратить внимание на обеспечение прав и свобод граждан, что вызвано, вероятно, последними январскими событиями в нашей стране. При этом чуть меньшее количество наших соотечественников (41,4%) заботит повышение уровня заработной платы, пенсий и пособий.

За обеспечение безопасности граждан ратуют 35,3% респондентов. Укрепление международных связей заботит 32,5%. Чуть более четверти опрошенных (26,3%) хотят, чтобы Президент больше внимания уделял борьбе с коррупцией.

Более половины участников опроса (56,7%) считают, что в основе деятельности Президента должны быть вопросы безопасности, социальная справедливость (35,9%), стабильное экономическое развитие, благополучие каждой семьи, дружба и согласие в обществе (26-28%).

Большая часть опрошенных (71,3%) настроены оптимистично и верят в перемены к лучшему в ближайшие два года.

При этом более половины респондентов (51%) связывают свои надежды на улучшение жизни в Казахстане непосредственно с Президентом. На Правительство возлагают надежды 20,5% опрошенных, на местные исполнительные органы и того меньше – 15%, доверие у Парламента (Сенат, Мажилис) – 14,1%.

При выборе наиболее важной для них ценности большинство опрошенных поставили на первое место безопасность (60,2%). Для 34,3% участников опроса таковой является независимость. Чуть более четверти респондентов (27,2%) помощь со стороны государства считают наибольшей ценностью. За справедливость проголосовали 23,1%, свободу – 22,5%, порядок – 19,6%.

Социологическое исследование проводилось с 15 по 24 марта 2022 года. Выборка – 1 863 респондента, население РК в возрасте от 18 до 50 лет, пользователи интернета. Точки опросов – города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, 14 областей страны.