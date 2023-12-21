Қара-түн: как тюркские народы отмечали День зимнего солнцестояния

В ночь с 21 на 22 декабря наступает Қара-түн – древний праздник зимнего солнцестояния, считавшийся одним из главных праздников у кочевых народов. Торжество проводилось в рамках культа Тенгри - Тәнір, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Древний праздник вырос из культа солнца. Он символизирует победу сил света и добра над тьмой и злом. Номады совершали специальные обряды и ритуалы жертвоприношения, благодарили силы природы, чтобы достичь баланса и гармонии.

Кочевые народы широко отмечали малое новогоднее празднество, проводили разные обряды, чтобы помочь солнцу победить ночь, готовили шелпеки и ходили друг к другу в гости.

По старинной традиции сегодня рекомендуется произвести уборку дома, надеть новую одежду и завершить важные дела.

День зимнего солнцестояния означал рубеж - в северном полушарии планеты переход к астрономической зиме, а в южной части земли – к лету.

При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь.