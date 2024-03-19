Как лудоман себе в карты запретил играть

Общество
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Аскар Султан

Услуга по самостоятельному ограничению участия в азартных играх переведена в цифровой формат.

фото Минтуризма и спорта РК

Министерством туризма и спорта совместно с Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности, АО «Национальные информационные технологии» завершена работа по автоматизации услуги по самостоятельному ограничению граждан и резидентов РК от участия в азартных играх и пари. Теперь граждане Казахстана, а также иностранцы, постоянно проживающие на территории РК, могут подать заявление о добровольном ограничении своего участия в азартных играх и пари на срок от 6 до 12 месяцев посредством мобильного приложения eGov mobile. Данная процедура до автоматизации осуществлялась в бумажном формате в течение восьми рабочих дней.

Новая услуга значительно сокращает срок обработки заявлений и упрощает процедуру самоограничения от участия в азартных играх, что позволит всем гражданам, прежде всего чрезмерно увлекающимся азартными играми, мгновенно заблокировать себе доступ ко всем легальным игорным заведениям и сайтам лицензированных букмекерских контор.

Для ограничения себя от участия в азартных играх гражданину или резиденту РК достаточно скачать на свой телефон мобильное приложение eGov mobile и иметь электронную цифровую подпись. Заявление подается онлайн и моментально регистрируется сервисом, и лицо, подавшее заявление, вносится в список лиц, ограниченных от участия в азартных играх и пари сроком от 6 месяцев до одного года без права отзыва заявления. При этом до истечения срока ограничения участия в азартных играх и пари можно подать заявление о продлении ограничения.

В соответствии с Законом «Об игорном бизнесе» сведения о лицах, вошедших в список, являются конфиденциальными. Доступ к таким сведениям имеют только авторизованные должностные лица МТиС, а также лицензированные организаторы игорного бизнеса по отдельным запросам в рамках проверки данных посредством ввода ИИН лица, желающего принять участие в азартной игре, на предмет его наличия в списке.

Таким образом, каждый запрос субъектов игорного бизнеса будет обрабатываться индивидуально и исключительно по реквизитам ИИН без раскрытия иных личных данных лиц, состоящих в списке. Доступа ко всему списку у субъектов игорного бизнеса не будет. Кстати, не допускается подача заявления третьими лицами. Вместе с тем наряду с данным цифровым сервисом у граждан и резидентов РК сохраняется возможность подачи и письменного заявления (в бумажной форме) о самоограничении.

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