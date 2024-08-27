Каким видят будущее Казахстана международные атомные компании

В Астане открылась Международная выставка KazAtomExpo, посвященная ядерным технологиям и атомной энергетике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: пресс-служба МЭ РК

В рамках мероприятия участникам представили достижения Казахстана в сфере атомной энергетики и науки, а также возможности страны в данной отрасли. Выставка также продемонстрировала научно-кадровый потенциал ведущих университетов РК, готовящих специалистов для атомной отрасли

«KazAtomExpo – это не просто выставка, это важный шаг в развитии страны. Мы демонстрируем всему миру, что Казахстан готов занимать лидирующие позиции в атомной энергетике, используя мирный атом для дальнейшего развития. Это событие открывает новые перспективы для сотрудничества и инвестиций в нашу отрасль», - отметил генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин.

В качестве иностранных экспонентов на выставке присутствовали потенциальные вендоры по строительству атомной электростанции в Казахстане – Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), Корейская корпорация водных ресурсов и ядерной энергии (KHNP), Électricité de France (EDF), а также российская государственная корпорация «Росатом». Эти компании представили общественности свои атомные технологии, достижения, текущие проекты и планы. Отдельно стоит отметить стенды международных компаний «Samsung» и «Assystem», также работающих в атомной сфере.

«Мы рады принять участие в выставке. Это уникальная возможность представить наши последние разработки казахстанским партнерам и обсудить перспективы совместных проектов. Казахстан обладает огромным потенциалом в области атомной энергетики, и мы готовы внести свой вклад в его развитие», – поделился своим мнением о выставке Гийом Пюраве, вице-президент по международным проектам в области нового строительства в энергетике для регионов Средней и Центральной Азии и Ближнего Востока.

Участники выставки представили новейшие разработки в области ядерных технологий, включая реакторные установки нового поколения, системы безопасности и управления, а также технологии обращения с радиоактивными отходами. Особое внимание было уделено вопросам подготовки высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли.

Флагманом атомной отрасли страны стал Национальный ядерный центр Республики Казахстан с самой крупной и современной экспериментальной базой. В ее состав входят уникальные исследовательские ядерные реакторы – ИВГ1.М и ИГР, а также казахстанский термоядерный материаловедческий токамак КТМ, не имеющий мировых аналогов. Также представлены установки и стенды для проведения различных внереакторных экспериментов, специализированные лаборатории и сеть станций геофизического мониторинга, входящих в международную систему мониторинга ядерных испытаний.

«Учитывая тематику выставки и компетенции Национального ядерного центра, особое внимание в экспозиции уделено решению вопросов безопасности атомной энергетики. Одной из главных компетенций предприятия являются работы по повышению безопасности и снижению рисков негативного воздействия на население и окружающую среду перспективных и используемых в настоящее время ядерных энергетических реакторов. Центр также реализует крупные научно-исследовательские проекты совместно с ведущими организациями Японии, Франции и России», – отметил глава Национального ядерного центра Республики Казахстан, д.ф.-м.н. Эрлан Батырбеков.

Глава Института ядерной физики МЭ РК Саябек Сахиев добавил, что KazAtomExpo – это отличная возможность для ученых и исследователей поделиться своими достижениями и найти новых партнеров для совместных проектов.

«Институт ядерной физики – это единственная научно-исследовательская организация в Казахстане в области использования атомной энергии в мирных целях. Мы уверены, что результаты этой выставки внесут значительный вклад в развитие мировой атомной науки», - сказал он.

В рамках выставки также состоялись пленарные сессии с участием ведущих мировых и казахстанских экспертов и ученых. Участники обсудили перспективы развития атомной энергетики в Казахстане, включая строительство новой АЭС и расширение использования атомной энергии в различных отраслях экономики. Обсуждались также вопросы безопасности и надежности атомной энергетики и направления международного сотрудничества в данной области.

В целом, KazAtomExpo стал ярким событием в мировой атомной отрасли и подтвердил статус Казахстана как надежного и перспективного партнера в этой сфере, добавили в Минэнерго.