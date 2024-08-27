Каким видят будущее Казахстана международные атомные компании

Энергетика , АЭС
155
Венера Баталова
корреспондент

В Астане открылась Международная выставка KazAtomExpo, посвященная ядерным технологиям и атомной энергетике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: пресс-служба МЭ РК

В рамках мероприятия участникам представили достижения Казахстана в сфере атомной энергетики и науки, а также возможности страны в данной отрасли. Выставка также продемонстрировала научно-кадровый потенциал ведущих университетов РК, готовящих специалистов для атомной отрасли

«KazAtomExpo – это не просто выставка, это важный шаг в развитии страны. Мы демонстрируем всему миру, что Казахстан готов занимать лидирующие позиции в атомной энергетике, используя мирный атом для дальнейшего развития. Это событие открывает новые перспективы для сотрудничества и инвестиций в нашу отрасль», - отметил генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин.

В качестве иностранных экспонентов на выставке присутствовали потенциальные вендоры по строительству атомной электростанции в Казахстане – Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), Корейская корпорация водных ресурсов и ядерной энергии (KHNP), Électricité de France (EDF), а также российская государственная корпорация «Росатом». Эти компании представили общественности свои атомные технологии, достижения, текущие проекты и планы. Отдельно стоит отметить стенды международных компаний «Samsung» и «Assystem», также работающих в атомной сфере.

«Мы рады принять участие в выставке. Это уникальная возможность представить наши последние разработки казахстанским партнерам и обсудить перспективы совместных проектов. Казахстан обладает огромным потенциалом в области атомной энергетики, и мы готовы внести свой вклад в его развитие», – поделился своим мнением о выставке Гийом Пюраве, вице-президент по международным проектам в области нового строительства в энергетике для регионов Средней и Центральной Азии и Ближнего Востока.

Участники выставки представили новейшие разработки в области ядерных технологий, включая реакторные установки нового поколения, системы безопасности и управления, а также технологии обращения с радиоактивными отходами. Особое внимание было уделено вопросам подготовки высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли.

Флагманом атомной отрасли страны стал Национальный ядерный центр Республики Казахстан с самой крупной и современной экспериментальной базой. В ее состав входят уникальные исследовательские ядерные реакторы – ИВГ1.М и ИГР, а также казахстанский термоядерный материаловедческий токамак КТМ, не имеющий мировых аналогов. Также представлены установки и стенды для проведения различных внереакторных экспериментов, специализированные лаборатории и сеть станций геофизического мониторинга, входящих в международную систему мониторинга ядерных испытаний.

«Учитывая тематику выставки и компетенции Национального ядерного центра, особое внимание в экспозиции уделено решению вопросов безопасности атомной энергетики. Одной из главных компетенций предприятия являются работы по повышению безопасности и снижению рисков негативного воздействия на население и окружающую среду перспективных и используемых в настоящее время ядерных энергетических реакторов. Центр также реализует крупные научно-исследовательские проекты совместно с ведущими организациями Японии, Франции и России», – отметил глава Национального ядерного центра Республики Казахстан, д.ф.-м.н. Эрлан Батырбеков.

Глава Института ядерной физики МЭ РК Саябек Сахиев добавил, что KazAtomExpo – это отличная возможность для ученых и исследователей поделиться своими достижениями и найти новых партнеров для совместных проектов.

«Институт ядерной физики – это единственная научно-исследовательская организация в Казахстане в области использования атомной энергии в мирных целях. Мы уверены, что результаты этой выставки внесут значительный вклад в развитие мировой атомной науки», - сказал он.

В рамках выставки также состоялись пленарные сессии с участием ведущих мировых и казахстанских экспертов и ученых. Участники обсудили перспективы развития атомной энергетики в Казахстане, включая строительство новой АЭС и расширение использования атомной энергии в различных отраслях экономики. Обсуждались также вопросы безопасности и надежности атомной энергетики и направления международного сотрудничества в данной области.

В целом, KazAtomExpo стал ярким событием в мировой атомной отрасли и подтвердил статус Казахстана как надежного и перспективного партнера в этой сфере, добавили в Минэнерго.

#компании #выставка #энергетика #атом #KazAtomExpo

Популярное

Все
Большое путешествие на маленьких авто
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Сотрудник спецЦОНa занизил сумму утильсбора
Поплатились за бюджетные хищения: об уголовных делах в отношении ряда чиновников рассказали в Антикоре
Задержаны учредители частных детсадов в Алматинской области
Не разговаривайте с незнакомцами: как не попасться на уловки мошенников
Запасайтесь, пока нет очередей: В Карагандинской области действуют 54 точки продажи угля населению
Немалые средства понадобятся КТЭК для снижения критического уровня изношенности оборудования
О процессе образования радионуклидов и воздействии АЭС на окружающую среду, рассказал эксперт
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Таджикистан направил Казахстану около 500 млн кубометров воды
Первый завод по глубокой переработке яйца построят в РК в 2025 году
Covid-19: Минздрав опроверг слухи о переполненных больницах
На сколько увеличатся пенсии, стипендии и соцвыплаты в 2025 году - законопроект
Почти 100 полицейских попались на коррупции с начала года
Брат убитой Салтанат Нукеновой подал иск на Бишимбаева
Астанчанина осудили за производство и распространение вейпов в республике
В Уральске после реновации открылся центр детского технического творчества
Биометрию для идентификации абонентов сотовой связи хотят ввести в Казахстане
Усилены совместные меры со странами-партнерами вдоль Транскаспийского коридора - правительство
Округ один, а оплата – разная
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Стратегическое партнерство и братские связи
Хлеборобам непонятны правила игры
Вам пакет. Экологический!
Николай Веревочкин – автор книг и охотник за книгами
Нужно ли строить АЭС в Казахстане, рассказали эксперты
Погружение в древность
Димаш Кудайберген покажет природу Казахстана в своем новом клипе
Продукты питания из Казахстана пользуются популярностью среди китайских покупателей
Приаралье становится центром стекольной промышленности
Взрыв в кафе Уральска: предпринимателя приговорили к лишению свободы
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Павлодарка отсудила 5 млн тенге за смерть отца
Кредиты, выданные без согласия одного из супругов, банк обязан списать – АРРФР
Мифы об АЭС разрушат знания
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Землю на побережье Каспийского моря вернули государству
За подготовкой к новому учебному году в Алматы пристально следит общественный совет города
Памятник погибшим шахтёрам открыли в Караганде
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Появится парк на «Колесных рядах»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

Строительство АЭС: принято постановление правительства по в…
Алмасадам Саткалиев: Альтернативы АЭС нет
О процессе образования радионуклидов и воздействии АЭС на о…
Немалые средства понадобятся КТЭК для снижения критического…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]