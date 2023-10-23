Как на АЗС Qazaq Oil устроена система контроля качества топлива

Для забора проб из цистерны на АЗС требуется участие нескольких специалистов: водителя-пробоотборщика и менеджеров

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По словам Ардак Несипбековой, менеджера Qazaq Oil, на этом этапе измеряют температуру и плотность доставленного топлива. Так определяется его оптимальное агрегатное состояние перед реализацией конечным потребителям.

Далее контрольная партия следует в лабораторию, где будет произведен полный анализ основных характеристик нефтепродуктов. Забегая вперед, скажем, что бензин марки АИ-95 из проб, забранных на АЗС на глазах алматинских журналистов, в измерении октанового числа дал результат в 95,7. Что называется, качество «с запасом».

Забор проб бензина и дизельного топлива на АЗС и их лабораторное исследование – последний этап в процедуре многоуровневого и сквозного контроля качества в Qazaq Oil. Всего их три.

- Контрольные замеры начинаются с момента поступления топлива с завода-изготовителя. Пробы отбираются из вагоноцистерны каждой новой партии. Это так называемый приемо-сдаточный анализ, - объясняет директор лаборатории Qazaq Oil Галия Медетбаева.

От входного контроля требуется точное определение всех основных параметров горючего. Для автомобильного бензина это октановое число, плотность, фракционный состав. Дизельное топливо важно оценить по параметрам температуры вспышки, плотности и фракционному составу, у зимнего дизеля дополнительно измеряется предельная температура фильтрации.

- Только после того, как экспертиза показывает, что все свойства отвечают требованиям ГОСТа, разрешается слив нефтепродуктов в резервуары наших нефтебаз, - утверждает Галия Жаншораевна.

Аналогичная экспертиза качества нефтепродуктов происходит ежемесячно на этапе хранения на базах компании, а также на каждой автозаправочной станции сети Qazaq Oil.

- Весь этот бизнес-процесс регламентирован внутрикорпоративными нормативными документами нашей компании, положениями о контроле и обеспечении сохранности качества нефтепродуктов. Мы их неукоснительно исполняем, - говорит руководитель лаборатории.

У самого крупного в стране нефтетрейдера Qazaq Oil три собственных аккредитованных испытательных лаборатории, 82 нефтебазы и 377 автозаправочных станций, что позволяет системно и планомерно выдерживать процесс контроля качества продукции. А оснащение высокотехнологичным, современным оборудованием лабораторных мощностей делает процедуру испытаний своевременной и достоверной.

Едва ли не самая важная характеристика автомобильного бензина – его октановое число. Любой автовладелец знает, как быстро и уверенно выводит из строя машинный двигатель топливо с низкими показателями его основных компонентов. Но теперь эта проблема решена в принципе. С переходом отечественных НПЗ на новые стандарты в области качества топлива (а Qazaq Oil сотрудничает с тремя отечественными заводами-поставщиками: Атырауским, Шымкентским и Павлодарским) несоответствия в нормах октанового числа автобензина не выявляется.

Но для экспертной оценки имеет значение и ряд других характеристик. Например, уровень содержания серы в горючем – прямой показатель его экологической безопасности. Современные нормативные требования, как говорит Галия Медетбаева, достаточно высоки и к таким свойствам горючего, что сводит угрозу окружающей среде к минимальному. Это тоже большое технологическое достижение производства нефтепродуктов.

На уровне химического анализа также определяется содержание прочих примесей. Так контроль подтоварной воды в топливе, а она может оказаться в нем в процессе конденсации, ведется в постоянном режиме, в том числе при помощи уровнемеров, установленных на АЗС.

Такого рода достижения плюс постоянный системный контроль дает специалистам Qazaq Oil право утверждать, что компания реализует исключительно высококачественный отечественный продукт.

- Могу смело заверить, что мы гарантируем своим потребителям топливо, соответствующее международным стандартам, требованиям ГОСТа и техрегламента Евразийского экономического союза.

Впрочем, даже такие гарантии не закрывают компанию от претензионных обращений потребителей. Здесь готовы разбираться по любой жалобе на качество реализуемого на АЗС Qazaq Oil топлива. На подобные сигналы специалисты лаборатории выезжают незамедлительно и могут провести необходимые испытания в присутствии заявителя.

При сомнениях в соответствии горючего нормам качества автолюбитель может позвонить в колл-центр компании либо приехать на заправку и оставить претензионную запись. Правда, такого рода обращений за этот год представители Qazaq Oil не припомнят.

Вопрос качества реализуемой продукции Qazaq Oil – безусловный приоритет. Не так давно компания вывела на рынок эксклюзивный инновационный продукт: топливо собственной торговой марки Tulpar. Брендовый бензин обогащен универсальной, многофункциональной топливной присадкой, специально разработанной совместно с мировым лидером нефтепереработки – французской компанией Total Energies.

По своим физико-химическим свойствам фирменное горючее Tulpar остается тем же бензином марки АИ-95, но здесь существенно улучшаются его качественные характеристики: он экономичнее до 5%, до 80% вымывает нагар на клапанах, форсунках и инжекторах, улучшает запуск двигателя. Таким образом, обеспечивается более качественная работа его механизмов и систем, улучшаются практически всерабочие параметры, в том числе и долговечность. Автовладельцы успели оценить эти достоинства ноу-хау от Qazaq Oil – брендовый Tulpar становится одним из наиболее востребованных продуктов компании.