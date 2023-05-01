Как отмечают День единства народа Казахстана в Астане

По уже сложившейся традиции, торжественные мероприятия проводятся на открытых площадках и парках столицы, чтобы как можно больше людей могли присоединиться и окунуться в атмосферу праздника.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Сегодня, 1 мая отмечают День единства народа Казахстана – один из главных праздников в стране, который знаменует сплоченность, дружбу и межэтническое согласие среди казахстанцев. Традиционно этот день празднуется с большим размахом. В Астане в честь этого события мероприятия проходят во всех районах на открытых площадках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

По уже сложившейся традиции, торжественные мероприятия проводятся на открытых площадках и парках столицы, чтобы как можно больше людей могли присоединиться и окунуться в атмосферу праздника.

Так, концертные программы с участием творческих коллективов и артистов города провели в четырех точках, расположенных в разных районах Астаны - на площадке у монумента «Байтерек», в амфитеатре у Дворца мира и согласия, на Городской площади и на Аллее писателей.

Для гостей выступали артисты Государственной академической филармонии и звезды отечественной эстрады, среди которых Гульнур Оразымбетова, Алмас Кишкенбаев, Жигер Аупбаев, Дос, Алишер Каримов, Кайрат Баекенов, Серик Ибрагимов и другие.

Для жителей и гостей города организовали не только концерты, но и соревнования по национальным видам спорта.

«Этот прекрасный праздник - День единства народа Казахстана - показывает, что наш народ един, а наше государство заботится о своем народе. Этот праздник - это не только время для развлечений, но и для размышлений. Я считаю, что это - день, когда мы должны помнить о том, что наша страна состоит из разных культур и народов, и что каждый из нас вносит свой вклад в ее развитие», - сказала солистка театра танца «Терра» Алена.

Участие в празднествах принимают не только жители, но и гости города.

«Для меня День единства народа Казахстана - это день, когда все мы можем отметить свои традиции и культуру, и при этом чувствовать себя частью большого единого сообщества. Я люблю ходить на праздничные мероприятия, где можно послушать народную музыку, попробовать блюда разных кухонь, посмотреть танцы и костюмы. Это действительно уникальный день, который помогает нам понять, как многообразна наша страна», - говорит гостья праздника Айгуль.

Руководитель отдела организации культурно-досуговой деятельности Управления культуры Астаны Салтанат Муксимова не первый год устраивает праздничные мероприятия для жителей столицы и хорошо знает, как важно создать соответствующую атмосферу.

«Жители очень активно принимают участие в концерте. Они аплодируют и выражают свое восхищение концертными номерами. На этой локации принимают участие солисты дворца «Жастар». Помимо этого наши артисты выступают на городской площади, рядом с монументом Байтерек и новом амфитеатре», - рассказала Салтанат Муксимова.