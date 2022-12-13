Как отметят День Независимости в Астане

Культура

В честь памятного праздника в городе будут проводиться благотворительные мероприятия, акции поддержки детей, малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: Kazpravda.kz

16 декабря в Казахстане отмечают день Независимости. Этот праздник имеет особое значение для страны, поскольку он является данью памяти тем, кто боролся за суверенитет Казахстана, свободу его народа. В честь этой знаменательной даты учреждения культуры, образования, спорта Астаны организуют десятки мероприятий, способствующих повышению политической культуры и гражданской солидарности жителей города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Так, по информации городской администрации, в эти дни в организациях образования столицы проводится декада «Тәуелсіз ел ұрпақтары», книжно-иллюстративная выставка «Қазақстан жасампаздық жылдары», исторические познавательные и воспитательные часы, состязания среди школьников, круглые столы, научные конференции, соревнования по компьютерной графике и другие мероприятия.

В одном из столичных университетов также состоялся форум местной молодежи JANA BELESTEGI JASTAR.

Во Дворце школьников организовали Форум учеников школ ко Дню Независимости и в честь Года детей.

В театре юного зрителя накануне прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса акынов «Тәуелсіздік және елорда». В поэтическом состязании приняли участие молодые акыны в возрасте до 40 лет. Они презентовали авторские стихотворения, посвященные современной истории Казахстана и главному городу страны.

К празднику в столице торжественно открыли 110-местное студенческое общежитие, построенное в рамках программы «Улучшение жилищных условиймолодежи на принципах ГЧП» Колледжа управления, бизнеса и образования.

Также в Астане состоится открытие инновационной лаборатории по электронике и телекоммуникациям в Высшем колледже Astana Polytechnic.

В этот же день по улице Культегин откроют ясли-сад №98 «Мирас» на 290 мест.

I Республиканский конкурс «Жас өрен» проведет Государственная академическая филармония им.Еркегали Рахмадиева.

Также ко Дню Независимости в 19:00 часов 14 декабря во Дворце мира и согласия для горожан организуют гала-концерт «Тәуелсіздік – ел ұраны».

В этот же день районные Центры активного долголетия проводят праздничные концерты и культурно-познавательные мероприятия. А в стенах ЕНУ им.Гумилева состоится конференция «Желтоқсан қаһармандары».
15 декабря в 19:00 на легкоатлетическом манеже Qazaqstan в честь праздника пройдет BATYRS’ BATTLE. Мероприятие организовано при поддержке акимата города. Вход для всех свободный.

15 декабря в Астане пройдет патриотический автопробег с участием молодежи, праздничная концертная программа ко Дню Независимости РК «Қазақстан Ұлы дала Елі», турнир по единоборствам.

15 и 16 декабря на сцене Nomad City Hall можно будет посмотреть драму К.Жунисова «Алаш». Начало в 19:00.
С 15 по 17 декабря в честь праздника будет проходить открытый кубок Астаны по стрельбе из лука.

В этом году открытие лыжного сезона «Алғашқы қар» также приурочено к памятной дате, мероприятие проведут 16 декабря на лыжной трассе. Начало в 11:00.

С 16 по 18 декабря во Дворце Независимости организуют открытый чемпионат столицы по парным танцам во всех категориях и возрастах.

Также с 16 по 19 декабря в столице пройдут национальные танцевальные спортивные игры. Церемония открытия состоится во Дворце мира и согласия в 12:00 дня 17 декабря.

В честь памятного праздника в городе будут проводиться благотворительные мероприятия, акции поддержки детей, малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Предусмотрена выплата единовременной социальной помощи участникам декабрьских событий 1986 года с предоставлением им санаторно-курортного лечения.

 

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