Как отметят День защиты детей в Астане

1 июня отмечается Международный День защиты детей. В этот день все родители уделяют особое внимание малышам. В честь праздника в столице проведут ряд мероприятий для детей, сообщает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

В этот день комплекс мероприятий начнется с 10:00 утра. В дошкольных учреждениях пройдет утренний флешмоб с воздушными шарами «Веселая зарядка». Также на спортивных площадках школ города будет организован марафон среди юных футболистов и футбольных команд.

В 11:00 в Центре поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пройдет фестиваль «Әлем әуен әлемі - балалық шақ». А в SOS Детской деревне Астана для подрастающего поколения будет организована акция «Мастерская чудес». В это же время в театре Жастар представят публике сказку А. Файзуллина «Ақыл патшалығы». А Централизованная библиотечная система организует мероприятие «Отаным - Бақытты мекені», где малыши будут рисовать на асфальте. Кроме того, в школе-гимназии №31 откроется кабинет поддержки инклюзии.

А с 12:00 в столице начнется торжественное празднование Дня защиты детей. Так, в Столичном парке состоится концерт «Балалық шақ», до 17:00 здесь можно будет изготавливать различные скульптуры с шарами, также проведут мастер-класс по аквагриму, конкурс по робототехнике RoBOKOD, квест-игры, кулинарный мастер-класс «Дәмді әлем», фейерверк мыльных пузырей.

Также с 12:00 до 17:00 в парке Жетысу будут организованы турниры по национальным играм, таким как перетягивание каната, бес тас, асык, тогызкумалак, гиревой спорт и пр.

Кроме того, на берегу реки Есиль состоится концерт для юных зрителей. Также будут организованы супердискотека «Dance zone» для взрослых и детей и мега-панно «Біз бақытты бейнелейміз».

В 12:00 во Дворце школьников имени Аль-Фараби пройдет концерт «Талисман детства», соревнования по картингу, мотокроссу, перетягиванию каната, шахматам, рисованию на асфальте, а также флешмоб дефиле среди юных модниц, запуск голубей.

На Аллее учителей в 12:00 будет организовано праздничное мероприятие «Детство – страна чудес», спортивная эстафета «Сиқырлы алаң», выставка «Отбасымен оқу».

А в Музыкальном театре юного зрителя покажут сказку «Күн астындағы Күнекей қыз».

В этот день на сцене амфитеатра пройдет концерт «Болашақ - біздің қолымызда», а в Столичном цирке организуют программу «Подари детям улыбку».

В 14:00 и 16:00 в Театре кукол покажут спектакль «Элвин и обитатели волшебного леса». А на сцене Nomad City Hall в 19:00 вечера представят сказку «Детство, которого не было».

Кроме того, с 1 июня на Арбате, в Амфитеатре, Demalys Promenade открывается площадка для детей Creative summer, которая будет работать до августа.