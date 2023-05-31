Как отметят День защиты детей в Астане

Свежий выпуск
54
Аманжолова Айман
[email protected]

1 июня отмечается Международный День защиты детей. В этот день все родители уделяют особое внимание малышам. В честь праздника в столице проведут ряд мероприятий для детей, сообщает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

В этот день комплекс мероприятий начнется с 10:00 утра. В дошкольных учреждениях пройдет утренний флешмоб с воздушными шарами «Веселая зарядка». Также на спортивных площадках школ города будет организован марафон среди юных футболистов и футбольных команд.

В 11:00 в Центре поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пройдет фестиваль «Әлем әуен әлемі - балалық шақ». А в SOS Детской деревне Астана для подрастающего поколения будет организована акция «Мастерская чудес». В это же время в театре Жастар представят публике сказку А. Файзуллина «Ақыл патшалығы». А Централизованная библиотечная система организует мероприятие «Отаным - Бақытты мекені», где малыши будут рисовать на асфальте. Кроме того, в школе-гимназии №31 откроется кабинет поддержки инклюзии.

А с 12:00 в столице начнется торжественное празднование Дня защиты детей. Так, в Столичном парке состоится концерт «Балалық шақ», до 17:00 здесь можно будет изготавливать различные скульптуры с шарами, также проведут мастер-класс по аквагриму, конкурс по робототехнике RoBOKOD, квест-игры, кулинарный мастер-класс «Дәмді әлем», фейерверк мыльных пузырей.

Также с 12:00 до 17:00 в парке Жетысу будут организованы турниры по национальным играм, таким как перетягивание каната, бес тас, асык, тогызкумалак, гиревой спорт и пр.

Кроме того, на берегу реки Есиль состоится концерт для юных зрителей. Также будут организованы супердискотека «Dance zone» для взрослых и детей и мега-панно «Біз бақытты бейнелейміз».

В 12:00 во Дворце школьников имени Аль-Фараби пройдет концерт «Талисман детства», соревнования по картингу, мотокроссу, перетягиванию каната, шахматам, рисованию на асфальте, а также флешмоб дефиле среди юных модниц, запуск голубей.

На Аллее учителей в 12:00 будет организовано праздничное мероприятие «Детство – страна чудес», спортивная эстафета «Сиқырлы алаң», выставка «Отбасымен оқу».

А в Музыкальном театре юного зрителя покажут сказку «Күн астындағы Күнекей қыз».
В этот день на сцене амфитеатра пройдет концерт «Болашақ - біздің қолымызда», а в Столичном цирке организуют программу «Подари детям улыбку».

В 14:00 и 16:00 в Театре кукол покажут спектакль «Элвин и обитатели волшебного леса». А на сцене Nomad City Hall в 19:00 вечера представят сказку «Детство, которого не было».

Кроме того, с 1 июня на Арбате, в Амфитеатре, Demalys Promenade открывается площадка для детей Creative summer, которая будет работать до августа.

#дети #Астана #1июня

Популярное

Все
Мы не ищем врагов, мы восстанавливаем справедливость
Новый сезон летнего отдыха стартует с ворохом старых проблем
Роль истории в жизни общества
Невиновен, но осужден
Уникальные экспонаты, рассказывающие об истории национальной валюты, представили в Талдыкоргане
Тема политических репрессий и голода не должна использоваться для решения внутриполитических проблем
В Актау завершили свой месячный марафон пятеро казахстанцев, пробежавших 8 тысяч километров и вошедших в Книгу рекордов страны
День памяти жертв политических репрессий отмечают казахстанцы
За первый квартал 2023 года Фонд социального медицинского страхования выявил 58 тыс. дефектов в медицинских организациях на сумму свыше 260 млн тенге
Первый МЦОП открыли в Астане
Учитель из Петропавловска разработал мобильное приложение по истории Казахстана
Мальчик погиб под колесами КамАЗа в Атырау
Рыбакина установила рекорд на "Ролан Гаррос"
Вечные ценности
Ценности гуманизма и верховенство права
Поэт с искрой Божьей
Казахстан "помолодел": дети в стране составляют более трети населения
О возможности отправки казахстанских миротворцев в Россию на границу с Украиной высказался замминистра обороны
Токаев: Долг каждого из нас – усвоить страшные уроки прошлого
Три кита демократии
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Приграничная Шемонаиха живет сегодняшним днем и надеется, что завтра будет чуточку лучше
Вооруженные силы привлечены к тушению лесного пожара в Абайской области
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Лесной пожар в Абайской области: режим ЧС объявят в Бородулихинском районе
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
На 10 лет посадили экс-главу управления образования Алматинской области
Депутат заявил об абсурдности налога на сбор грибов и ягод
Третьи сутки борются с огнем в области Абай
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Мощнейший за 20 лет тайфун приближается к территории США
"Ауыл аманаты": более 3 млрд тенге выделят области Жетысу
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Музей вернул народу имена
Президент вручил орден "Достык" шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну
"9,5 человека": видео с Ажар Гиният объяснили в Минздраве
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане

Читайте также

Самолеты – не роскошь, а средство…
ТЭЦ в «красной» зоне
Важные старты
Для экстренной помощи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]