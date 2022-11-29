Как планируют реформировать судебную систему в Казахстане

Среди новшеств - проработка механизмов по снижению давления силовых органов на судей и развитию состязательности в уголовном процессе.

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В Сенате состоялся круглый стол по вопросам совершенствования судебной системы. Участники встречи обсудили поправки в национальное законодательство в этой сфере, а также итоги деятельности рабочей группы по реформированию судебной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая работу круглого стола, председатель Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание законодательному обеспечению реформирования судебной системы, которое является основой построения справедливой системы госуправления.

«В мартовском Послании глава государства подчеркнул, что верховенство закона невозможно гарантировать без по-настоящему независимых, открытых и профессиональных судов всех уровней. В последнее время была проведена большая работа в этом направлении. При этом остается и немало вопросов в этой сфере. В предвыборной программе президент страны подчеркнул, что основой справедливого государства является объективный и независимый суд», – акцентировал Маулен Ашимбаев.

Маулен Ашимбаев напомнил, что по поручению главы государства рабочей группой при Сенате Парламента прорабатываются предложения по дальнейшему реформированию судебной системы, обозначив основное содержание подготовленных ею предложений.

Так, проработаны механизмы по снижению давления силовых органов на судей и развитию состязательности в уголовном процессе.

Кроме того, предложен ряд мер, направленный на расширение сферы применения мер пресечения, альтернативных содержанию под стражей. Гуманной альтернативой может стать ношение электронных браслетов для тех, кто совершил ненасильственные преступления.

Еще одна инициатива касается гарантий того, что в судебном процессе будет установлена «объективная истина по делу» и вынесено справедливое решение. Рабочая группа предложила внести «принцип справедливости» в перечень принципов гражданского судопроизводства. На него будет опираться судья при вынесении решения. Разумеется, при условии, что это решение основывается на законе и не выходит за его пределы.

Вместе с тем, особое внимание уделено внедерению государственного гарантирования медиативных услуг для социально незащищенных слоев населения.

Также предложено прописать обязанность руководителей вышестоящего государственного органа и вышестоящего должностного лица в случае судебных разбирательств в курируемых ими сферах. Это будет дисциплинировать и позволит увеличить координирующую роль вышестоящих органов, сократить число сомнительных решений госорганов.

В ходе дискуссии была отмечена необходимость разрешения споров между госорганами и субъектами квазигоссектора с помощью механизма внутренних административных процедур.

Эти и другие меры легли в основу солидного пакета предложений, выработанных рабочей группой при Сенате по поручению главы государства.

На их основе подготовлен ряд соответствующих законопроектов. В их числе поправки в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» и в законы по вопросам совершенствования процессуального законодательства, адвокатской деятельности и оказания юридической помощи, внесудебного и досудебного разрешения споров».

Подводя итоги встречи, спикер Сената подчеркнул, что проработанные рабочей группой инициативы требуют оперативного принятия соответствующих законов.

«Работа по совершенствованию судебной системы находится под постоянным вниманием Главы государства. Нам предстоит большая и напряженная работа. Мы готовы активно сотрудничать с экспертами, учеными, судейским и юридическим сообществом, а также с коллегами из международных организаций», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также выразил уверенность, что сегодняшнее обсуждение внесет важный вклад в реализацию поручений Главы государства по реформированию судебной системы, повышению качества и доступности правосудия.

«Все наши усилия направлены на то, чтобы внести свой вклад в построение справедливого Казахстана. Это наша повестка на ближайшие годы и то, чего ждут от нас наши граждане, к чему мы стремимся. Это задача, поставленная президентом. В рамках этой работы верховенство закона и защита прав наших граждан являются одним из самых главных наших задач. Вся наша работа будет направлена на то, чтобы принимать законы, которые работают на построение справедливого Казахстана. Если будет совершенствоваться, реформироваться судебная система и выходить на новый качественный уровень, то, конечно, это основа для построения эффективной экономики и благополучного общества. Уверен, в этом направлении мы все вместе плодотворно поработаем. Я вижу, что у нас уже есть, что представить казахстанскому обществу и, что обсудить с руководством страны, с чем идти в Мажилис», – заключил Маулен Ашимбаев.

Модератором выступил председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков.

Наряду с депутатами Парламента в работе круглого стола также приняли участие представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерств внутренних дел, юстиции, информации и общественного развития и других заинтересованных государственных органов, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ЮНИСЕФ, общественных организаций, адвокатуры, ученые-правоведы.

Выработанные рабочей группой при Сенате подходы по дальнейшему реформированию уголовно-процессуального законодательства будут переданы уполномоченному органу в целях подготовки соответствующих законопроектов.