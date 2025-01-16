Как помогают безработным в Казахстане

Более 683 тыс. человек охвачены активными мерами содействия занятости в 2024 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

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По итогам 2024 года активными мерами содействия занятости охвачено 683,7 тыс. казахстанцев. 546,9 тыс. человек были трудоустроены, из них 358,8 тыс. – на постоянную работу.

«На субсидируемые рабочие места трудоустроено 188,2 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места – 15,5 тыс.; на молодежную практику – 33,3 тыс.; на общественные работы – 110 тыс.; по проектам «Первое рабочее место» – 9,6 тыс., «Контракт поколений» – 420 человек, «Серебряный возраст» – 19,2 тыс. человек», - рассказали в госоргане.

Онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 57,7 тыс. безработных, из них 52,4 тыс. завершили обучение. Также обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено 60,3 тыс.человек, из них завершили и получили сертификаты 37,8 тыс. человек.

В целях выбора сферы деятельности 214,9 тыс. человек прошли социальную профориентацию.

Кроме того, для реализации новых бизнес-инициатив в 2024 году выдан 8 941 грант социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 476 800 тенге).

Напомним, 2025 год объявлен Годом рабочих профессий.