В «Казавтожоле» рассказали об услуге для владельцев авто иностранного учета

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Напомним, личный кабинет пользователя платных автомобильных дорог создан для предоставления владельцам автомобилей информационных, аналитических и платежных сервисов, касающихся платных автомобильных дорог на территории страны.

Теперь с помощью него теперь можно добавлять автомобили иностранного учета. Благодаря обновлениям нерезиденты получили возможность пополнять на сайте баланс госномера и доступ к детализации проездов по платным дорогам.

«Авторизуйтесь на сайте путем ввода своей электронной почты и придумайте пароль. Во вкладке «транспортные средства» нажимаем «добавить». Далее необходимо выбрать казахстанский или иностранный учет. Для казахстанского учета вводим госномер, ИИН и номер техпаспорта. Для иностранного учета к перечисленным выше данным обязательно добавляете документы, удостоверяющие личность и право владения автомобилем. Потом нажимаем «сохранить». Если все поля заполнены корректно, вы увидите всплывающее окно с подтверждением. Статус заявки отображается в разделе «заявки». По результатам рассмотрения заявки на указанную при регистрации почту придет уведомление», — заключили в пресс-службе компании «Казавтожол».

При возникновении дополнительных вопросов можно обращаться в контакт-центр по номеру 1403.